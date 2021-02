El rugbier Alan Joel Calabrese se suicidó en su vivienda familiar del barrio porteño de Mataderos, tras haber sufrido varios años discriminación por parte de sus profesores en la escuela y sus amigos, que en vez de apoyarlo cuando les confesó su sexualidad, se alejaron.

Tras esta noticia que conmocionó al mundo del rugby, se viralizó el video del joven que formaba parte del equipo de Ciervos Pampa, el club que ayuda desde hace años a la visibilidad de la diversidad sexual, cuando visitó "Pampita Online", el programa de Net TV conducido por la modelo Ana Carolina Ardohain, más conocida como Pampita.

"Por formación que tenemos los jugadores, yo nunca había entrado a jugar en un equipo profesional por el solo hecho que sufrir homofobia", contó Alan.

Uno de los momentos más impactantes de la entrevista fue cuando el deportista le confesó a sus seres queridos su elección de vida. "Cuando conté sobre mi sexualidad y que iba a entrar a jugar en Ciervos Pampas, mi familia me apoyó, pero mis amigos se alejaron, fue automático", contó. "Si bien nunca me lo plantearon, ni me lo dijeron, yo la sentí la exclusión", agregó.

Calabrese detalló una triste situación que le tocó vivir en el colegio con quienes debían protegerlo y enseñarle y que lo llevó a tomar una drástica decisión. "Me pasaba desde la escuela en gimnasia, que yo tenía que elegir entre un deporte y otro y mi profesor me trataba de nenita", comentó. "Esa actitud que tenían conmigo me llevó a dejar la escuela", añadió.

"Ciervos Pampas me sirvió para cercer y ya estoy a un año de terminar el secundario", había dicho el joven que decidió terminar con su vida. "Es más, me eligieron para ser parte de la comisión directiva del club", contaba con orgullo.

Fue en ese momento en que Pampita, conmovida con la historia de vida de Alan, lo animó a que comience a disfrutar del deporte y de la vida, como no lo pudo hacer desde chico. "Ahora tenés que tener la tranquilidad de poder vivir el deporte con total libertad", dijo la presentadora. "Que no lo hayas podido hacer en el colegio es una injusticia", prosiguió.

"Ahora pienso que en ese momento no tendría que haberme ido, sino que lo tendría que haber afrontado", le contestó Calabrese, quien dijo que se siente "orgulloso de estar hablando en televisión de estos temas".