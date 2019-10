El dólar para la venta al público avanzó, este lunes, 10 centavos y cerró a $60,19 promedio en una rueda marcada por la intervención del Banco Central, tanto en el segmento de contado como en futuros, mientras que en el sector mayorista la divisa subió 11 centavos y finalizó a $57,84.



En cuanto a la tasa de política monetaria, el BCRA convalidó una baja de 201 puntos básicos respecto del cierre del viernes pasado al finalizar a 72,969%.



El total adjudicado fue de $201.389 millones sobre vencimientos por $208.862 millones y a partir de esta operatoria se generó una expansión de liquidez de $7.473 millones.



"La divisa norteamericana volvió a encontrar un límite al ajuste de hoy por la actividad del Banco Central en el sector donde operan bancos y empresas", indicó Gustavo Quintana, analista de PR Corredores de Cambio.



Además, señaló que las ventas oficiales "mantuvieron acotada la evolución de los precios", que operaron en gran parte de la rueda lateralizados en torno al valor de la regulación oficial.



"La presencia del BCRA también se visualizó en los mercados de futuros, con posturas de venta que intentaron alimentar el desarme de posiciones y el ingreso de fondos desde el exterior", finalizó.



El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 338 millones y no se registraron operaciones en el mercado de futuros MAE.



En el mercado de futuros Rofex, se operaron US$ 146 millones. Los plazos más cortos concentraron 34% de los negocios. Octubre y noviembre se operaron a $60,60 y $64,50, con una tasa de 72,57% y 77,83%.