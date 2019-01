El dólar cerró este jueves a $ 38,48 para el público y a $ 37,40 para el mayorista, unos 16 centavos debajo del final del miércoles, con una nueva participación del Banco Central que compró otros US$ 50 millones.



La divisa estadounidense volvió a operar alejada del límite inferior de la zona de no intervención oficial debido al empuje de una oferta que no encontró contención por parte de la demanda de bancos y empresas y del propio Central, indican los analistas.



De esta manera, el moneda acumula en la semana una baja de dieciocho centavos respecto del cierre del viernes pasado.



El volumen operado resultó casi el mismo del miércoles, ya que en el segmento de contado alcanzó los US$ 665,202 millones y en futuros MAE se hicieron US$ 18 millones.



El informe de ABC Mercado de Cambios destacó que "a pesar de que la exportación cerealera está liquidando unos US$ 50 millones diarios y el BCRA licita la misma cantidad, los inversores y bancos siguen cambiando la divisa para buscar activos en pesos como leliq, call money, swaps cambiarios y lecaps".



"Por este mes y la perspectiva para febrero, es que el dólar seguirá planchado por los ingresos de exportadores e inversores y la poca demanda del mercado", resaltó el análisis.



Los inversores advierten que a este nivel de tasas de 45% al 56% nominal anual que se obtiene en pesos, a corto plazo es el mejor rendimiento posible que se puede lograr en el mercado local.



En la licitación de leliq, el BCRA adjudicó $141.801 millones y vencían $147.897 millones, lo que significó una expansión de $6.100 millones con una tasa promedio de corte de 56,697%.



En el mercado de futuros de Rosario, Rofex, se operaron US$ 1.037 millones, de los cuales más del 47 % se pactó en los plazos de enero y febrero, operándose sobre el final a $ 37,73 y $ 38,96 con tasas del 46,01 % y 43,50 % respectivamente.