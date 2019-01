El dólar bajó 0,60% y cerró en $38,511, con una caída de 23 centavos, según el precio promedio operado por las principales entidades financieras. El mayorista se ubicó en $37,45, 20 centavos debajo de los valores anotados en el final del miércoles.



En otra jornada de moderado volumen de negocios, en la que se operaron US$ 573 millones, la divisa norteamericana mantuvo la tendencia declinante con la que comenzó el año.



Así, completó la cuarta jornada consecutiva a la baja y mantiene activas las expectativas de la posibilidad de una incursión oficial para detener la caída de su cotización.



Incluso, el comunicado que el miércoles emitió el Comité de Política Monetaria, dedicó un párrafo a recordar los casos de intervención del Banco Central ya sea a la venta o a la compra de esa divisa extranjera en caso de que el precio de mercado se corra de los márgenes de la banda de flotación.



El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 573,094 millones y en futuros MAE se hicieron apenas US$2 millones.



"El dólar mayorista en el Mercado Único Libre de Cambios (MULC) volvió a caer 20 centavos contra el peso y de seguir esta tendencia, el BCRA comenzaría a utilizar la banda de la “zona de no intervención” en la tabla de compras, por un monto de US$50 millones al precio de $37,2120", señaló el informe diario de ABC Mercado de Cambios.



En el mercado de futuros de Rosario, Rofex, se operaron US$ 663 millones, de los cuales más del 60% se pactó en los plazos de enero y febrero, operándose sobre el final a $38,94 y $40,38. Ambos quedaron con bajas promedio de más de $0,30.