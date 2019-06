El dólar para la venta al público bajó este miércoles 0,41% y cerró a 44,499 pesos promedio, en tanto en el segmento mayorista la divisa retrocedió 0,41% y finalizó a 43,30.



Por el lado monetario, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) convalidó durante esta jornada una baja de tasas de las Leliq de 66 puntos básicos, al finalizar en un promedio de 65,441% para un total adjudicado de $217.728 millones.



A partir de esta operatoria, se generó una expansión de liquidez de 4.472 millones de la moneda local.



Gustavo Quintana, analista de PR Corredores de Cambio, explicó que fue otra rueda con franca tendencia vendedora en la que "la divisa norteamericana se acomodó en niveles que no se repetían desde fines de abril".



Gabriel Caamaño, economista de la consultora Ledesma, explicó que hubo "otra baja de tasa con dólar en mismo sentido, otra vez con expansión" y agregó que "estamos a 3 puntos porcentuales del piso de tasa para junio".



El volumen negociado en el segmento de contado fue de US$ 741 millones y en futuros MAE se hicieron US$ 52 millones.



En el mercado de dinero entre bancos el call money operó al 64,5%.



"En swaps cambiarios se pactaron US$ 232 millones, para tomar y/o colocar fondos en pesos, mediante el uso de compra-venta de dólares para el próximo viernes y el lunes", describió Fernando Izzo, de ABC Mercado de Cambios.



En el mercado de futuros de Rosario (Rofex), se operaron 1.352 millones de la moneda estadounidense.