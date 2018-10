El dólar subió 16 centavos y cerró en $ 37,58 en el precio promedio de los principales bancos del país.



En el Banco Nación la moneda estadounidense se mantuvo en $ 37,50, sin cambios respecto de ayer. El dólar mayorista ganó 13 centavos y finalizó en $36,59.



El negativo clima internacional tuvo un impacto inicial que justificó una suba importante de los precios del dólar que en algún momento arañó nuevamente los $ 37, un nivel que no se repetía desde el 10 de octubre pasado.



Sin embargo, "las condiciones locales que incluyen un fuerte apretón monetario parecieron imponerse en la segunda mitad del día provocando un recorte del avance de los precios que sobre el cierre se acomodaron con escaso avance respecto de cierre previo", explicó el analista Gustavo Quintana.



Además pronostican que con un nivel de tasas superior al 70% el dólar se mantendrá en torno a los niveles actuales. "El dólar sigue planchado" en tanto que las tasas se ubiquen por "arriba de setenta por ciento", indicó Diego Falcone, Head Portfolio Manager de Cohen S.A.



El Banco Central adjudicó durante este jornada Letras de Liquidez (Leliq) a 7 días de plazo por un monto de $ 110.929 millones a una tasa promedio de corte de 71,39%, siendo la tasa máxima adjudicada de 72,99%.



"Hay que tener en cuenta que la exportación cerealera aún sigue liquidando importes bajos, llegando solo a unos US$ 80 millones diarios y obviamente que no influye mucho en el volumen total pactado en el mercado", advirtió Fernando Izzo, analista de ABC Mercado de Cambios.



El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 517,8 millones, sin que se registraran operaciones en el mercado de futuros MAE.



En el mercado de futuros de Rosario, Rofex, se operaron US$ 904 millones, de los cuales 49% se pactó a octubre y noviembre a $ 37,02 y $ 38,63 respectivamente. Los futuros de esta plaza mostraron alzas en todos los plazos, de ocho centavos en los plazos cortos y cerca de 30 centavos para plazos como febrero y marzo.