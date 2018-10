Cerró este jueves en 37,50 pesos.

El dólar subió 22 centavos y cerró este jueves en 37,50 pesos, según el precio promedio operado por las principales entidades financieras de la plaza.



Los máximos pactados en $ 37,70 fueron operados al final de la rueda por los bancos ICBC y Ciudad, mientras que el valor mínimo, fue el informado por el HSBC donde cerró en $37,25, según la información oficial de la cotización del dólar minorista del Banco Central de la República Argentina.



En el Banco Nación, la divisa estadounidense avanzó 40 centavos y cerró en $37,50, igual nivel del promedio de los bancos.



Mientras que en el segmento mayorista, la moneda estadounidense subió 47 centavos respecto del miérco a $ 36,65.