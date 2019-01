El dólar subió este miércoles 27 centavos para la venta al público y cerró en un promedio de $38,46, como así también para el inversor mayorista donde la divisa trepó 40 centavos y alcanzó el piso de la banda de no intervención dispuesta por el Banco Central, que durante esta jornada se ubicó en la franja de $37,50 mínimo y $48,53 máximo.



El minorista, o de venta al público, tocó un máximo de $38,60 en varios de los bancos relevados por el BCRA como el Supervielle, Ciudad y Patagonia mientras que el mínimo se ubicó en $38,40 en el Banco Nación.



Sin embargo, como durante la operatoria la divisa estadounidense estuvo por debajo de ese piso, la entidad liderada por Guido Sandleris, realizó una nueva participación en el mercado de cambios con una subasta única en la que compró US$ 30 millones a un precio promedio de $37,4740, siendo el máximo precio de compra de $37,49.



La intervención del BCRA se produjo sobre los últimos minutos de la rueda, a diferencia de las jornadas pasadas en donde la entidad tuvo que participar al comienzo de la operatoria dado el escaso o nulo nivel de negocios registrado.



"La demanda por cobertura absorbió toda la oferta disponible y disparó un ajuste no previsto por el mercado reacomodando los precios ahora dentro de la zona de no intervención oficial", indicó Gustavo Quintana operador de PR Corredores de Cambio.



"El dólar mayorista en el mercado de cambios comenzó a operar en alza, manteniéndose

durante la jornada 30 centavos por encima del cierre de ayer, es decir a $37,40 debido a la

constante demanda de bancos extranjeros, para cubrir posiciones de fondos de inversión en el exterior", coincidió Fernando Izzo, analista de ABC Mercado de Cambios.



Según el especialista, el Central no tuvo necesidad hasta el final de rueda de participar con compras debido a que "solo había alcanzado casi su meta de hoy del precio de su Zona de no Intervención por eso faltando 10 minutos antes del final licitó 30 millones de dólares y los bancos de inmediato subieron el precio a $ 37,50 aunque el mercado operaba por debajo de esa cotización".



Por su parte, el BCRA siguió convalidando una baja en la tasa de las Letras de Liquidez que subasta diariamente. Hoy pagó una tasa promedio de 57,542%.



Así se cumplieron 10 ruedas consecutivas de baja en la que contrajo 3,28% desde el 3 de enero pasado, cuando se pactó a 59,43%. El monto adjudicado hoy fue de $164.097 millones frente a un vencimiento de $164.097 millones, con lo que la operatoria dejó un efecto monetario de absorción de $7.000 millones.



El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 706,1 millones, sin operaciones en los mercados de futuros del Mercado Abierto Electrónico.



En el mercado de futuros de Rosario, Rofex, se operaron US$ 580 millones, de los cuales más del 50 % se pactó en los plazos de enero y febrero, operándose sobre el final a $ 38,30 y $ 39,57 respectivamente. Así los plazos mostraron alzas de más de $ 0,30 en el caso de los vencimientos más cortos, y por encima de los $ 0,45 a partir de abril de 2019.