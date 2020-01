El dólar cerró este miércoles a 62,98 pesos promedio para la venta al público, con una baja marginal respecto del último martes, en tanto en el segmento mayorista la divisa se mantuvo en $59,81 por quinta rueda consecutiva.



De esta forma, el la divisa estadounidense con el recargo de 30% -contemplando en el impuesto PAÍS- culminó la jornada en un valor final de $ 81,90.



Mientras que en el mercado bursátil, la moneda yanqui al contado con liquidación (CCL) cuya operatoria cierra en coincidencia con el mercado bursátil, se vende a $77,60 (+0,1%) y el dólar MEP cotiza a $75,20 (-1,1%).



Fernando Izzo, de ABC Mercado de Cambios, comentó que el dólar mayorista sigue controlado por ahora por el BCRA que "atiende la demanda y compra cuando hay excedente, debido a las restricciones impuestas a las operaciones de comercio exterior, como así también a la compra de la divisa para otros tipos de conceptos registrados por las normas actuales".



El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 310 millones y no se registraron operaciones en el sector de futuros MAE.



En el mercado de futuros Rofex se operaron US$ 138 millones. Los plazos más cortos concentraron más del 45 % del volumen operado con valores de $ 61,09 y $ 62,95 para enero y febrero respectivamente.



En cuanto a las Leliq, el BCRA dejó sin cambios, en 55%, la tasa de política monetaria en una única licitación.



El total adjudicado fue de $130.788 millones sobre vencimientos por $ 29.426 millones y a partir de esta operatoria se generó una contracción de liquidez de $1.355 millones.



El Banco Central de la República Argentina informó durante esta jornada que las entidades financieras no podrán ofertar en las subastas de las Leliq un monto mayor a la suma de: el saldo de cuenta corriente en el BCRA (que excede la exigencia mínima diaria), el saldo de pases neto con el BCRA y el vencimiento de Leliq del día.