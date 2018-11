El dólar subió este jueves 18 centavos y cerró a 37,43 pesos y operó toda la rueda con tendencia alcista, en una jornada reducida en volumen por el feriado de Estados Unidos que celebra el Día de Acción de Gracias.

La liberación de pesos por la renovación parcial de LEBAC esta semana, tuvo incidencia en el tercer día consecutivo en el crecimiento de la divisa.



En el Banco Nación, se comercializó a $37,40, en el Francés $37,35, en el Santander Río $37,50 y en el Galicia $37,60. Mientras que el mayorista, finalizó a $ 36,50, 24 centavos arriba del final del día del miércoles.



El volumen negociado en el segmento de contado fue de US$ 271,8 millones y en el de futuros del MAE se hicieron US$ 11 millones.



En el mercado de futuros de Rosario, Rofex, se operaron US$ 617 millones, de los cuales más del 60 % se pactó entre noviembre y diciembre, con precios finales a $ 37,08 y $ 38,56 respectivamente. Los futuros terminaron con alzas promedio de más de diez centavos, acompañando la suba del spot.