El dólar cedió este martes 39 centavos y cerró en $ 39,58 según el promedio del precio ofrecido entre las principales bancos de alcance nacional.



En tanto que en el Banco Nación, la divisa estadounidense recortó 40 centavos y finalizó en $39,50 para la venta.



El mayorista cerró a $ 38,55, cincuenta centavos debajo del final del lunes.



El volumen negociado en el segmento de contado fue de US$ 606,1 millones y en futuros MAE se hicieron US$ 310,2 millones.



En el mercado de futuros Rofex, se operaron US$ 1.725 millones, de los cuales más del 70% se pactó entre noviembre y diciembre, con precios finales a $ 39 y $ 40,46 respectivamente.



Los futuros terminaron con bajas promedio de más de $ 0,40 hasta enero de 2019, acompañando la baja del spot.