Este martes el dólar cerró cotizando a 38,71 pesos para la venta y 36,98 para la compra.



En esta jornada, el Banco Central de la República Argentina ( BCRA) intervino para impedir que la moneda estadounidense marque un fuerte incremento.



De esta manera, la divisa aumentó 51 centavos al tiempo que el organismo, según estiman operadores vendió u$s 40.000.000 de dólares.



Por último, según fuentes de la entidad bancaria, las reservas del BCRA cayeron el pasado lunes u$s 127 millones hasta los u$s 51.086 millones.