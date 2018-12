El dólar acumuló a lo largo de la semana una suba de 1,88% para la venta al público, al cerrar la jornada en $39,027, con lo que alcanzó la marca más alta de las últimas once jornadas.



A nivel mayorista, el tipo de cambio acumuló una suba de 77 centavos respecto del cierre del viernes pasado, y en $38,17 también alcanzó máximo nivel de las dos últimas semanas.



En el segmento de contado se concretaron este viernes negocios por US$ 630,4 millones.



En el primer tramo de la rueda la cotización de la divisa estadounidense subió con fuerza y luego recortó terreno al aparecer la oferta en el mercado.



Esto determinó para la rueda de hoy una marcada volatilidad, con altibajos en los precios, señaló el analista Gustavo Quintana.



En el tramo inicial de la rueda, el dólar mayorista marcó una suba de 37 centavos y llegó a alcanzar un valor máximo de $38,35. Fernando Izzo, de ABC Mercados de Cambios, sostuvo que el incremento se debió a noticias que provenían del exterior y por la nueva suba del riesgo país argentino que llegó a 761 puntos.



En esta jornada, la tasa de interés promedio de las Letras de Liquidez retrocedió 6 puntos básicos respecto a la víspera, al quedar en 59,08%. En estos números, a lo largo de la última semana la tasa de referencia de política monetaria se mantuvo dentro del rango de 59%, ya que el viernes pasado se ubicó en 59,16%.



En la subasta de hoy el Banco Central adjudicó un monto de $125.132 millones, con lo que liberó al mercado otros $34.000 millones.



De esta forma, a lo largo de la última semana, el Banco Central permitió una expansión monetaria de $144.280 millones, equivalentes a 3.800 millones de dólares.



En el mercado de dinero entre bancos el "call money" operó a un promedio del 58%; mientras que en los “swaps” o canjes cambiarios se pactaron negocios por 156 millones de dólares.



En el mercado de futuros del Rofex se concretaron negocios por US$ 1.165 millones. De ese total, el 70% fue a parar a contratos con vencimientos a finales de diciembre y enero, con precios a $ 39,075 y $ 40,90 respectivamente.