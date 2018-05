La Dirección General de Cultura y Educación de Buenos Aires afirmó que el jardín maternal “Jesús Niño”, ubicado en el partido bonaerense de Avellaneda y cuyo personal fue denunciado por un grupo de padres por maltratar a sus hijos, “no está habilitado para funcionar con institución educativa”.

"El pasado 9 de marzo se realizó una inspección y se advirtió que el establecimiento no tenía la documentación pertinente para funcionar, por lo que se labró un acta y se intimó a las autoridades a presentar los documentos requeridos en el plazo de 10 días", dijo una fuente de esa Dirección.

La fuente remarcó: "Un par de días después, las autoridades argumentaron que la actividad que desarrollan es de guardería maternal municipal y que había sido oportunamente habilitada por el Municipio de Avellaneda".

El viernes pasado un grupo de padres denunció maltratos de tres docentes a alumnos de entre uno y dos años que asistían a ese establecimiento, situado en 12 de Octubre al 100.

Como prueba presentaron un audio de más de cinco horas que grabó Sofía, madre de una alumna, en el que se escucha cómo las docentes Cecilia Martínez, Susana Salomón y Romina Díaz insultan, gritan y utilizan apodos para descalificar a los niños.

La primera medida que tomaron las autoridades del establecimiento, que depende de la Fundación Di Pasquo, fue sacar de su cargo a las tres docentes, "pero ni la directora, ni su marido -que es presidente de la fundación-, ni el cura, ni el obispo se hacen cargo", señaló Sofía a radio La Red.

Por su parte, el obispo de ese partido bonaerense, Rubén Frassia, aseguró que "lamenta muchísimo lo sucedido”.

"Me dio mucha rabia, me indignó. Me parece bien que las tres maestras maltratadoras hayan sido sacadas del cargo", aseguró.

En el audio que prueba los maltratos se escuchan frases como "la cortás o te rompo los huesos" y descalificaciones hacia los chicos, a quienes tratan de bobos o, en el caso de una niña, de "gorda lechona".