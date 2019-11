Tras la fatalidad que tuvo lugar esta madrugada, cuando volcó un micro con alumnos en la ruta 2 a la altura de la localidad bonaerense de Lezama, dejando dos muertos, cuatro heridos de gravedad y varios heridos de consideración, el operativo de emergencia estuvo a cargo del Sistema de Salud de la Provincia de Buenos Aires ( SAME), el cual desplegó todo su equipo y conocimiento para socorrer a las víctimas.



Según pudo averiguar cronica.com.ar, el citado Sistema de Salud utilizó 22 ambulancias (de SAME Provincia en colaboración con los municipios) al tiempo que realizó cinco derivaciones en traslados aéreos (en colaboración con el SAME y policia).



Además, realizó un trabajo coordinado de más de 50 profesionales del sistema de salud provincial entre los que se encuentran médicos, enfermeros y equipo de logística.

Minutos después de la tragedia, bomberos y ambulancias llegaron al lugar.

Al mismo tiempo, se empleó la Red Provincial de salud Mental en Incidente Crítico (Prosamic): Equipo de Psicologos en el lugar del hecho para contención de pacientes y familiares y hubo otras tareas coordinadas con el citado municipio, el Chascomus y Tigre.



Por su parte, el SAME informó que los 50 heridos fueron atendidos entre el Hospital Municipal de Chascomus, el Hospital Municipal Lezama, el Hospital de Castelli y la UPA de Lezama.

De esta manera, se realizaron 11 derivaciones: 4 pacientes al hospital Eva Perón de San Martín, 3 al Ludovica de La Plata, 2 al nosocomio El Cruce de Florencio Varela, mientras que dos personas fueron trasladadas al hospital Pediátrico de Tigre y al de niños Ricardo Gutiérrez de CABA, respectivamente.