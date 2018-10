Durante muchos años se acordaban dos aumentos por contrato.



Por @flopa01



La posición del inquilino en el mercado inmobiliario pasó de desigual a crítica. Entre marzo y septiembre, uno de cada tres informó a la Defensoría del Pueblo que no puede pagar la renta acordada. Es por la pérdida de poder adquisitivo de los salarios frente a la inflación del 42% anual proyectada por el gobierno y que afecta más a aquellos que tienen el infortunio de deber renovar su contrato por estos meses. Sin regulación que los proteja, enfrentan aumentos del 40 al 60% por parte de los propietarios.

"Hoy los aumentos son semestrales entre el 15 y el 17% y en las renovaciones entre el 40 y el 60%", explicó a diario Crónica Gervasio Muñoz, presidente de la Federación Nacional de Inquilinos y referente de Inquilinos Agrupados.

Segundo semestre

Los que iniciaron un contrato entre enero y abril firmaron acuerdos inflacionarios "beneficiosos" en comparación con los que deben hacerlo durante el segundo semestre. Hasta abril el gobierno se mantenía firme en una meta de inflación cercana al 15% (que selló el destino de la mayoría de los acuerdos salariales), inclusive por mayo y junio (dólar a $25) las renovaciones rondaban el 30%.

Pero la tormenta financiera y la volatilidad cambiaria no perdonó a ningún sector y el de los alquileres para la vivienda, un mercado completamente desbalanceado que sólo beneficia a los propietarios, es uno en los cuales las consecuencias se ven claras.

Según el informe de la Defensoría del Pueblo de la ciudad, el 20% de los inquilinos, es decir dos de cada diez, informó que decidió rescindir su contrato con los propietarios de manera anticipada porque no pueden afrontar el pago acordado.

El relevamiento fue confeccionado a partir de las últimas 250 consultas que recibieron y arrojó que el 35,87% de los inquilinos dice tener problemas para juntar el dinero para pagar el alquiler y las expensas. De ese porcentaje, el 19,65% detalló que ya le resulta impagable. La situación de los porteños es la misma que atraviesan otras ciudades del país.

Con retraso

En Mendoza, por ejemplo, según Miguel Ángel Astorga, presidente de la Cámara Inmobiliaria de esa provincia, en los últimos 60 días en el Gran Mendoza se incrementó el atraso en el pago de alquileres mensuales.

"Aún la gente paga, pero lo hace más tarde. Aquellas personas que pagaban los primeros días, ahora están pagando entre el 10 o el 15 de cada mes. Los que acostumbraban pagar el 10 están pagando entre el 12 y el 18. Los inquilinos que abonaban el 15 ahora lo hacen entre el día 25 y el 30", explicó.

La presidenta de la Unión de Inquilinos Neuquinos (UIN), Pamela Gaita, sostuvo semanas atrás que "los inquilinos se ven perjudicados por la inclemencia del mercado. Las renovaciones aumentaron hasta un 60%".

En Santa Fe, la Cámara de Inmobiliarias de Rosario (Cadeiros), informó que la morosidad en el mercado de alquileres históricamente se sostuvo "entre un 1,8% y 1,9 %", es decir que se mantenía en menos de 2%. "Si bien el 2018 comenzó con un 3% de deuda, en septiembre esa cifra pasó a un 5%. Esto refleja que, en la comparación interanual, el aumento de alquileres impagos se multiplicó por cinco", detallaron.

Precio libre

Paro nacional

"Estamos frente a la antesala de una crisis habitacional y, por lo tanto, es urgente que se trate la ley nacional de alquileres para que se regule el precio en todo el país", explicó Gervasio Muñoz sobre el panorama actual.El titular de Inqulinos Agrupados se refiere a Ley Nacional de Alquiler es'> Alquiler es que tiene media sanción por unanimidad del Senado desde noviembre de 2016. Ahí se establece que el precio de los alquileres debe aumentar de forma anual (no semestral) a través de un índice promedio entre inflación y variación salarial.Según puntualizó Muñoz, es la Comisión de Legislación General de Diputados, la que debe dar tratamiento y así obtener dictamen favorable de comisión para que luego se discuta en el recinto. Es menester que esto ocurra antes de finalizar el año. "Si no se trata antes de diciembre pierde estado parlamentario y volvemos a cero", alerta el representante de los inquilinos Los alquileres aumentaron un 17% promedio en el primer semestre de 2018, según un relevamiento realizado por Mercado Libre Inmuebles, superando por casi dos puntos porcentuales al indicador de inflación de las consultoras privadas para las cuales se ubicó en torno al 15% en la primera mitad del año, y por un punto porcental por encima de la medición del Indec (16%) . El proyecto aprobado por el Senado plantea que los aumentos sean anuales y que estén fijados por un índice promedio entre inflación (IPC) y variación salarial (CVS). Por ejemplo, en un escenario donde los últimos 12 meses la inflación medida por el INDEC fueran del 20% y el aumento promedio de los salarios fuera del 12%, los precios de los alquileres aumentarían un 16% anual."Hasta que la variación anual del índice de precios al consumidor (IPC) sea inferior al diez por ciento (10%), el precio de la locación sólo podrá ser reajustado anualmente según la variación del índice de actualización que al efecto elaborará el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) en base a la evolución de los índices de precios al consumidor (IPC) y coeficiente de variación salarial (CVS) -o los que en el futuro los reemplacen-, promediados en partes iguales", dice el artículo 5. Además, siguiendo la tendencia de los países con regulaciones más avanzadas en esta materia, el texto amplía el plazo mínimo del contrato de dos años, a tres.Entre otras cuestiones, fija el depósito en garantía a un mes de alquiler. Actualmente, algunas inmobiliarias piden hasta un mes por año de contrato, es decir, dos meses de alquiler por dos años de contrato. Esto reduciría significativamente los gastos para firmar o renovar.El último lunes, desde la ciudad de Rosario, Santa Fe, y en protesta por la postergación del tratamiento de esta ley, organizaciones que trabajan por los derechos de los inquilinos advirtieron que, de no llegar al recinto de Diputados antes de diciembre, convocarán a un paro nacional.Desde la Concejalía Popular,confirmó esta semana que junto a Inquilinos Autoconvocados, el Frente de Organizaciones Sociales y organizaciones gremiales y sociales condicionan el pago del alquiler de diciembre, si para ese mes no se sanciona la ley nacional de alquileres.Mientras tanto, en la ciudad, hay que destinar el 45% del salario para pagar el alquiler, mientras que en enero de este año se necesitaba un 41%, según informó la encuesta realizada por la Federación de Inquilinos Nacional . Es decir, el precio de la renta supera cada vez más a la inflación en un país donde se calcula que alrededor de 7 millones de personas alquila su vivienda. Menos que regulaciones justas no se puede pedir.