Salían al aire con videos enlatados de deportistas totalmente desconocidos, hacían libretos y guiones para romperlos desde el vamos, cambiaban los nombres de los atletas por el de un diariero o policía, que pedían que los saludasen en vivo. Así se forjó VideoMatch, como una combinación de "chantas" organizados por un líder que les agregó "empuje, sensibilidad, ambición, intuición". Ese liderazgo lo poseía Marcelo Tinelli.

Los comienzos del que actualmente es el programa más recordado de la televisión argentina son una incógnita para muchos televidentes, sobre todo para los que pertenecen a esa generación que el sábado pasado vieron a la selección argentina campeona por primera vez.

El programa pertenecía a la productora Telesport, la cual se proveía de material de deportes gracias a la cadena ESPN. Sin embargo, al poco tiempo abandonó el producto, dejando a la deriva a los integrantes de VideoMatch. Pero ellos estuvieron sin rumbo sólo por un corto período, ya que, bajo órdenes de Tinelli, reflotaron el programa de una manera que hoy no podría hacerse; por lo menos no legalmente.

A causa de que no existían las mismas políticas de derechos sobre imágenes y eventos deportivos, los miembros del programa debían llevar cada uno un VHS con las grabaciones de archivos de deportes. Entre ellos se destacaban los que no eran tan populares en nuestro país o de los que cada integrante fuera un fino especialista. Skate, básquet, boxeo, tenis, automovilismo y aeronáutica fueron los deportes que Teto Medina, Daniel Jacubovich, Osvaldo Principi, Gonzalo Bonadeo, Chocho López y Lanchita Bissio tomaron, respectivamente.

Más tarde, se sumaron al show Eduardo Husni, Alejandro Coccia, Osvaldo López, Manuel Torrado, Henry de Ridder César Santomauro (más conocido como El Tortero), El Enano Gula Gula y Felipe McGough, entre una lista interminable más, que se sumaron con los años.

De esta forma, el nombre de VideoMatch se debe a esos cassettes y VHS que contenían videos enlatados de deportes y que los primeros integrantes del programa utilizaban para contar las noticias en voz en off.

Uno a uno, los "fundadores" de VideoMatch y la progresión del programa hacia el humor

Entre los miembros fundadores resuena el nombre de Marcelo Teto Medina, quien contó en el libro de los 30 años de VideoMatch/ ShowMatch, que trabajaba en Telesport, la productora que armó originalmente VideoMatch. El Teto era responsable de la parte de comercialización. Asimismo, contó que manejaba la producción de los deportes "menos difundidos, como bicicross, skate, windsurf" y que, además, hacía publicidades como modelo.

"Recuerdo que había traído un cassette de dos horas de duración con imágenes de skate grabadas en Anaheim, Estados Unidos. Al tiempo, cuando no me acordaba los nombres de los lugares de donde provenían las imágenes, Marcelo se daba cuenta. Y me preguntaba, siempre te encuentra el hueco. Yo tiraba Anaheim, todo era en Anaheim", contó.

Así, el periodista y mediático afirmó que "el programa despegó", en una época en que Bonadeo todavía no era conocido por su apellido, sino como "el Gordo Dulce de Leche". Como si fuera una carta de "Fifa Stats", su currículum decía que "sabía y jugaba al tenis, y atajaba como una bestia". Por otro lado, Teto destacó que Jacubovich "era el Pelado, el pensante, el filósofo" y que Principi "atraía porque conocía de boxeo y porque le gustaba la bailanta". Mientras tanto, confesó que desde chiquito le decían "el Tato", pero, desde que ingresó al programa, su apodo se transformó en uno más "tinellesco". "Ahora soy el Teto, me lo cambiaron y me quedó", dijo.

Marcelo Tinelli en su programa, con una escenografía más humilde y acorde a esos años.

"En una televisión en la que todo tiene que ser perfecto, nosotros nos equivocábamos, jugábamos al fútbol y nos iba mal. Vendimos la imagen del loser. Descontracturamos. Éramos atrevidos que estábamos en la tele. El Teto canta, y canta mal. Ese fue el gran clic", opinó el Teto.

Otro de los integrantes de la mesa redonda de Tinelli en los principios del programa fue Daniel Jacubovich. El periodista reconoció que cuando la producción de VideoMatch pasó a manos del actual conductor, allí comenzaron "los eventos", que rompieron con la estructura que tenía anteriormente el ciclo de deportes. Desde entonces, los famosos cassetes en VHS pertenecientes a archivos de deportes mundiales, que eran presentados sólo con una voz en off, dejaron de ser los protagonistas. Ahora se mostraban las grabaciones de competencias de regatas, después las de carreras de botes en Palermo y, por último, las imágenes por los festejos de los 100 programas. Según Jacubovich, "rendían más que las de deportes".

Esa fue la hendija por la que se coló el humor en el programa. "VideoMatch pasó al humor, buscó cada vez más notas en la calle y el responsable fue Marcelo: podías agregar cosas, proponer, pero conceptualmente el timonel lo tenía él. Marcelo absorbió la percepción de lo popular que emanaba (Gustavo) Yankelevich y le agregó empuje, sensibilidad, ambición, intuición", consideró el periodista en el libro de los 30 años de VideoMatch/ ShowMatch.

Los primeros integrantes de VideoMatch.

El relator Osvaldo Principi contó su orgullo por aparecer en el primer programa y de pertenecer a ese "selecto grupo que abrió el fuego". Tan primitivo fue Principi en el ciclo que destacó su participación en "la charla técnica que se hizo antes de arrancar la primera emisión, que la condujo Ernesto Cherquis Bialo, con Gustavo Yankelevich al lado".

"Siempre prioricé mi carrera en el boxeo, así que lo otro, lo humorístico, era un extra. Hoy, con los hechos consumados, me pregunto si no fue un error… Nadie, en ese momento, imaginó que VideoMatch derivaría en un programa humorístico. (…) Yo fui uno de los últimos en engancharme con el tono de joda. Y me lo respetaban".

El otro caballero de la mesa redonda de VideoMatch fue Cocho López, quien remarcó que había sido convocado por el propio Gustavo Yankelevich, con la premisa de que hiciera "cosas divertidas con los autos". "Peleate con (Juan María) Traverso'", le ordenó.

En ese sentido, contó que fue él el responsable de haber llevado "el programa al Interior" del país, gracias a las carreras de automovilismo que presentaba.

Si bien López aseguró que VideoMatch "arrancó como un programa serio y estricto", en el que cada uno tenía "su libreto de acuerdo con el video que iba a mostrar", también relató que a los "tres meses cambió por completo" y allí comenzaron "las jodas al aire". Allí comenzó el primer caballito de batalla y leitmotiv del ciclo: el humor basado en la burla y lo abusrdo.

.

"Los videos no se conocían, entonces inventábamos cosas. A mí me tiraban bollos de papel y cuanto más jodíamos, más se enganchaba la gente. Aparte, todos teníamos nuestras ocupaciones: a esa hora había que joder para mantenerse despierto. En la calle, el público nos pedía que les mandáramos saludos, el diariero, el policía, entonces metíamos sus nombres en lugar de los deportistas que nadie conocía", comentó López.

Por su parte, Eduardo Husni remarcó que "el medio muchas veces ha ninguneado VideoMatch, pero se ha copiado todo". En ese sentido, reflexionó que ese destrato se debió "quizás por el perfil de Marcelo".

"Es el tipo que hace más rating en la tele y aun así se lo discute, pero en este país se discute a los ídolos. Ya en el primero o segundo año de Ritmo de la Noche te dabas cuenta de que pisaba fuerte, es una cuestión de sensibilidad", opinó López, quien aseguró que "Lanchita era el que tiraba cualquier verdura". "Nos dábamos cuenta y nos moríamos de risa. El Teto siempre decía lo mismo, todas las competencias de skate eran en Anaheim, Estados Unidos. Vos veías que el fondo era España, pero para él era Anaheim", contó.

Ricardo Lanchita Bissio, otro miembro fundador del ciclo, contó que el primer programa de VideoMatch lo vio en su casa, junto a su esposa. Él no fue convocado, de ser un televidente más, pasó a ser protagonista de este mítico programa por decisión propia.

.

"De repente, noté que nadie hablaba de motonáutica. Yo gané cinco campeonatos de la especialidad, corrí en Europa, tenía auspiciantes, y desde el 85 hacía un programa de radio. 'Me voy al canal', le dije a mi mujer. Y fui. Pedí con la producción pero mucha bola no me dieron, me mandaron a las oficinas de ESPN. Ahí fui a ver a Daniel Jacubovich, me presenté, le conté lo que hacía y me preguntó si tenía material. 'Sí, por supuesto', le contesté. Mentira, no tenía nada, un caradura. Entonces fui a ver a Daniel Scioli, ¿qué iba a hacer…? Le pedí material prestado. Volví con Jacu y le dije: 'Este es mi material'. Un chanta total. Gustó. Ahí, en la oficina que Marcelo tenía en calle Florida, me empezó a decir Lanchita. Así me nombró al aire. Y quedó", contó Lanchita Bissio-

El ahora estrella de ESPN y famoso por su latiguillo "Aaaaadeentro", cada vez que Los Pumas realizaban una conversión o drop, Alejandro Coccia aseguró que no fue un "fundador", pero sí se sabe que estuvo entre los primeros en darle forma al exitoso formato.

"Me crucé al grupo fundador en un momento crucial: a cuatro meses de haberse lanzado VideoMatch, cuando parecía que se levantaba. No podía ser mufa. Pero siguió, con Yankelevich, Marcelo y nuestro apoyo, el de los sesudos columnistas que llevábamos nuestros VHS", relató Coccia, quien bromeó que al día de hoy todavía algunos colegas le "enrostran maliciosamente" su "pasado tinellesco": "¡Giles! No saben lo bien que la pasé", espetó.