Los fanánticos de la Friends debieron esperar mucho para el regreso de los amigos, una de las razones es la pandemia del coronavirus. Pero para alegría de todos, HBO MAX ya anunció su lanzamiento para el 27 de mayo. Y luego de publicar el teaser al mundo, se conocieron algunas intimidades de lo que sucederá en la reunión a la que llamaron "The One Where They Get Back Together".

Después de 17 años Friends vuelve con un reencuentro especial que se estrena el 27 de mayo. (Gentileza: Vaniti Fair)

La sorpresa del esperado reencuentro de Jennifer Aniston, Courtney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry y David Schwimmer es que no estarán solos. El especial contará con la participación de otras grandes figuras de la música, el deporte y de Hollywood.

Uno de los detalles que se conoció por Variety sobre este nuevo especial, es que los actores esta vez no harán de sus personajes sino de ellos mismos. Y al parecer no estarán solos.

¿Quiénes participarán en el especial reencuentro de Friends?

En la reunión de Friends 17 años después, habrá muchas figuras invitadas. (Gentileza HBO MAX)

Pasaron 17 años desde que se estrenó el último capítulo de la décima temporada de la serie y en este reencuentro especial, son varias las figuras destacadas y famosas que formarán parte de esta reunión donde se supo que cada uno de los seis protagonistas cobrarán 2,5 millones de dólares por el episodio.

.

David Beckham será uno de ellos. El ex futbolista inglés que hoy es una celebridad y vive de su imagen, se supo que es uno de los confirmados que acompañará a los protagonistas de la serie.

David Beckham, el ex futbolista es uno de los confirmados a la reunión de Friends. (Gentileza: Life Beyond Sport)

Otro de los que formará parte de este grupo de invitados especiales es el cantante, músico, compositor y bailarín canadiense Justin Bieber.

El cantante y compositor canadiense Justin Bieber figura en la lista de los invitados al reencuentro de Friends. (Gentileza: Radio Disney)

La banda surcoreana BTS, el conductor de la televisión inglesa James Corden y las modelos Cindy CrawfordCara Delevingne, también figuran en la lista.

.

Pero los invitados siguen, y una gran sorpresa es Lady Gaga. La super artista es otra de las que al parecer confirmó su presencia en el episodio que estrenará HBO MAX.

La cantante, compositora, productora, bailarina, actriz, activista y diseñadora Lady Gaga también dijo sí al reencuentro de Friends. (Gentileza Amazon)

Reese Witherspoon, Elliott Gould, Kit Harington, Larry Hankin, Mindy Kaling, Christina Pickles, Tom Selleck, Thomas Lennon, James Michael Tyler, Maggie Wheeler y Malala Yousafzai continúan la lista del episodio más esperado.

La actriz y productora de Hollywood, Reese Whitherspoon, es otra de las invitadas al especial de Friends. (Gentileza: Vanity Fair)

"The One Where They Get Back Together", la reunión de Friends, estará a cargo de Marta Kauffman y David Crane, los creadores de la serie que se hizo de millones de fanánticos en todo el mundo.