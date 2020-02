El secretario general de la Unión Tranviarios Automotor ( UTA), Roberto Fernández, rechazó este martes el paro convocado por un sector opositor del gremio -que mantiene paralizadas varias líneas de colectivos- y aseguró que "hay gerentes de la empresa monopólica DOTA que quieren conducir la organización gremial a través de pseudo dirigentes", en referencia a Miguel Bustunduy, quien convocó a la medida de fuerza por 24 horas.



En declaraciones a Télam, Fernández manifestó su preocupación por las medidas de fuerza dispuestas por el dirigente opositor y sus allegados, ya que "llevan a un grupo de choferes a participar de una medida de fuerza ilegal porque UTA no dispuso ningún paro".



"Ese mismo grupo fue el que el pasado 16 de diciembre tomó por asalto violentamente la sede central del gremio destruyéndola por completo y poniendo en riesgo de vida a los empleados", recordó el titular de UTA.

Según Fernández, si bien el grupo opositor anunció un paro en más de 40 líneas de colectivos, "la realidad es que hay 16 que funcionan normalmente porque no se sumaron a la medida de fuerza ilegal y otras 25 están de paro porque no permiten salir a las unidades".



En tanto, el dirigente dijo que "el gremio no avala ninguna medida de fuerza" y destacó el acuerdo alcanzado anoche en el ministerio de Trabajo, en el marco de la negociación paritaria, durante la cual se obtuvo un 18,3% de aumento y el pago de diferencias salariales por los decretos presidenciales.



"Este es -añadió- el segundo acuerdo de esta paritaria que cerramos la semana pasada, pero como es acuerdo nacional y el Gobierno tiene que entregar el dinero para que empresariado lo paguen, acordamos (que se hiciera) en tres partes".

Fernández apuntó también contra la empresa DOTA, al señalar que "hay gerentes de esa empresa monopólica que quieren conducir a la organización gremial a través de pseudo dirigentes".



"DOTA es responsable y algunos de sus gerentes son cómplices. Esta empresa monopólica tiene varias líneas, es dueña de la fábrica de chasis AGRALE, tiene su mutual y compañía de seguros, pero le hace falta tener a la UTA para culminar con el combo", indicó.



Por último, el dirigente gremial agregó que "el paro inconsulto pone en peligro las fuentes laborales de cientos de choferes, porque este accionar es contrario a la ley ya que no pueden arrogarse representación sindical alguna".



"Tomaremos las sanciones correspondientes dentro de lo que marcan los estatutos de nuestra organización", concluyó.