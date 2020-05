El Servicio de Mediación en Línea (MEL), que brinda el Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires para solucionar conflictos entre vecinos, se incrementó desde que se inició la cuarentena, y su utilización alcanzó en abril un 158 por ciento más que en el mismo mes del año pasado.

En abril de 2020 hubo 499 mediaciones en trámite, de las cuales 478 lograron concluirse con 421 (el 88 por ciento) acuerdos entre partes: 287 en forma total y 134 parcial.

En lo va del año se iniciaron 1.197 expedientes. Si bien la utilización del Sistema de Mediación en Línea venía aumentando desde enero, a partir del inicio del aislamiento, el 20 de marzo, el incremento de casos se aceleró. De los 195 expedientes tratados en enero de 2020, pasaron a 222 en febrero, 281 en marzo y 499 en abril.

El gobierno porteño se mostró conforme.

Durante abril del 2019 hubo 194 expedientes, por lo que el aumento de casos en ese mes del 2020 fue del 158 por ciento.

“La Ciudad de Buenos Aires fue una de las primeras en Latinoamérica en poner en práctica la mediación en linea”, explicó el secretario de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D´Alessandro.

Y agregó que “esta es una herramienta tecnológica que permitió atender reclamos de personas en el exterior y esa experiencia le otorgó a la Ciudad la ventaja de brindar sus servicios a distancia en este momento donde el aislamiento social preventivo es fundamental para hacer frente a la pandemia del Covid-19”.

Palabra de funcionario

De acuerdo al director general de Justicia, Registros y Mediaciones del Ministerio de Justicia y Seguridad porteño, Nicolás De Stéfano, “son veinte los cybermediadores que trabajan en la continuidad de expedientes” de este sistema no presencial.

“En estos tiempos de cuarentena, con los tres años de experiencia que tenemos con el MEL, muchas otras jurisdicciones nos están pidiendo asesoramiento”, explicó De Stéfano. Este servicio permitió solucionar conflictos estando una de las partes en e. interior o fuera del país, como ocurrió con personas que se encontraban en Vietnam, Francia, España, Inglaterra, Israel o en Estados Unidos.

El sistema ya lleva atendidos “unos cuatro mil casos”, desde que se puso en marcha en 2017, con “un promedio de acuerdo entre las partes superior al 80 por ciento de los casos”, señaló el funcionario.

Números de este año

Este 2020, de los 1.197 casos, 1.090 pudieron ser concluidos y de ellos 935 (87 por ciento) llegaron a un acuerdo. De esas 935 mediaciones, el 68 por ciento alcanzó un acuerdo total entre las partes y el 32 por ciento el acuerdo fue parcial. Asimismo, el seguimiento de los casos concluidos con acuerdo fue respetado por el 92 por ciento de las personas que accedieron a la mediación.

Las estadísticas que brindó el Registro tras el cierre del mes de abril dio cuenta de la variedad y paridad en torno a la cantidad de los diferendos abordados: 71 expedientes (15 por ciento) se refirieron a problemas de filtraciones y humedad; 68 (14%) a suciedad; 58 (12%) a ruidos molestos; 55 (12 por ciento) a conflictos con administración; 47 (10%) a conflictos personales entre vecinos y 39 (8%) a conflictos generados por tenencia irresponsable, indebida o prohibida de animales.

Por lo general, la búsqueda de la mediación se origina en una de las partes y para hacerlo el interesado debe escribir al correo mel1@buenosaires.gob.ar contando su problema. Inmediatamente obtendrá una respuesta con los datos que se requieran para iniciarla.

El peticionante debe dar un teléfono o un correo electrónico de la otra parte para que el cybermediador pueda contactarlo.

Según De Stéfano, “el 65 por ciento de los contactados acepta la mediación y éste es un porcentaje importante, teniendo en cuenta que es algo voluntario”.

Los cybermediadores que trabajan la Subgerencia de Mediaciones, son abogados, psicólogos o asistentes sociales, todos preparados especialmente para tal función y cada uno afrontará el caso según la temática a abordar.

Experiencias ante la cuarentena

La Mediación en Línea se convirtió en tiempos de cuarentena en uno de los caminos elegidos para buscar soluciones entre vecinos de la Ciudad de Buenos Aires, pero también, en días normales, es una alternativa ante el escaso tiempo libre por el ajetreo laboral, como le ocurrió a Sofía, o bien a quienes viven el el interior del país, como Emilce, quien acudió al servicio desde su residencia en la provincia de Santa Cruz.

La primera experiencia que tuvo Sofía con la Mediación en Línea (MEL) fue hace dos años, luego que un amigo le comentó del servicio de Mediación en la Ciudad de Buenos Aires, aunque él lo había hecho en forma presencial. Ella, que se dedica a organizar eventos, encontró en la web buenosaires.gob.ar la alternativa de buscar una solución por el funcionamiento del ascensor del edificio donde vive en Balvanera.

Una programa que ayuda al vecino.

“Yo hablé con personal de la administración pero no me conformó la explicación a los ruidos extraños que hacía el ascensor y que daba temor por lo que podría ocurrir. Busqué la solución en la web, luego me dieron una audiencia y después de un tiempo me citaron co. día y hora para ingresar a un link y acceder a la sala virtual donde estaban el administrador, la mediadora y yo. La mediadora nos fue guiando y cada parte tuvo su tiempo para hablar y escuchar. En 45 minutos pudimos llegar a un acuerdo”, contó Sofía, quien a partir de esta experiencia lo volvió a utilizar, el mes pasado ya en cuarentena por un problema de ruidos molestos, también con buen resultado.

“Este tipo de mediación es ordenado, serio y tiene un marco diferente a lo que puede ser una carta documento, que suena más amenazadora. Acá se lo invita a la persona a la mediación. En mi caso me sirvió tanto en plena actividad, al punto que la audiencia virtual de la primera vez lo hice a través del celular y fuera de mi trabajo, como en cuarentena, sin poder salir de casa”, concluyó Sofía.

Varias personas ya la utilizaron.

Emilce vive en Gobernador Gregores, en el interior profundo de Santa Cruz, pero tiene un departamento en la planta baja de un edificio en Recoleta, en el que suele quedarse cuando viaja para un tratamiento médico. El conflicto es con un vecino de un piso superior que extendió un balcón y lo llenó de plantas y macetas. El injerto pende sobre el patio donde juegan sus hijos. “Tuvimos tres audiencias con este señor, todavía espero poder llegar a un acuerdo con este señor, ya que sabe, como la administradora, que está en falta”.

“Para mí, la Mediación en Línea fue mi única forma de poder intentar una solución, al punto que tuve que recurrir a otra mediación vía wathsapp por un problema de humedad. La mediadora trabajó muy bien para acordar una audiencia virtual en la que la administradora se comprometió a encarar la obra y reponer las roturas que sufrió el departamento”, y contó Emilce.