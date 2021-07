Se encontraron en un cementerio, despidiendo a un excombatiente de Malvinas. Ella no conocía al hombre que en medio del cortejo le preguntó por la pintura cascada de su auto. Tras algunos minutos de conversación, esta curiosa persona le dice a Nana: "Tenés los ojos de mi compañero de trinchera". Ella le contestó: "No habrá sido Carlos Ortiz tu compañero, no?". Allí fue cuando dos emocionantes historias se cruzaron para recordar un Héroe de Malvinas.

La sentida conversación fue publicada por la usuaria de Twitter @nana_vf, que posteó el instante en que conoció a un compañero de guerra de su padre por esas "'causalidades' de la vida', como describe la joven. La cuenta de Nana fue transformada por ella misma de pública a privada por la cantidad de reacciones y la colosal viralización de un relato que se infiltra hasta el alma de quien lo lee.

Cuando Nana le repreguntó de que si ese compañero de trinchera era Carlos Ortiz (su padre), ella comentó que el otro veterano de guerra "se quedó helado, se largó a llorar" y le dijo tenía una carta que había escrito su papá a la esposa (madre de Nana) "que jamás se animó a leerla" y que tampoco encontró a la mamá de la chica para enviársela.

"Que me pertenece y que quiere entregármela. Que el día que mi papá la escribió, lo hizo porque pensaba que se moría y cuando le dije que recién ahora me permito perdonarlo me dijo 'perdonalo, a mí también me costó una familia. Nosotros no volvimos nunca de allá'", continúo la mujer en su posteo de Twitter.

Tras los comentarios más abajo de su propia publicación, Nana contó que su papá falleció hace cinco años y que recién en lo últimos tiempos lo había podido perdonar.

Asimismo, finalizó con su crudo relato con una sentida introspección al alma: "Voy a tomarlo como una señal para sanar, para conocer la otra parte de la historia. Porque a veces la única manera de salvarse del incendio es atravesándolo. Gracias universo".

Así fue como la hija de un Héroe de Malvinas se encontró con un par de su papá, en una situación que inmediatamente llama a la reflexión. Además, dio a entender que esas "causalidades" de la vida no son aleatorias o caprichosas, sino justamente parte de un destino.

Entre los muchos comentarios y miles de me gusta que tuvo el tuit, uno de ellos decía: "Zarpado, no paro de llorar. La vida es tan loca, y esto tenía que pasar". Algunos usuarios comentaron las vivencias postrumáticas que les provocó la guerra a los Héroes de Malvinas: "Contaban como al volver, dormían abrazados a sus padres. Muchos reviven todo en sus sueños, y nunca olvidarse que ellos viven con la culpa de sobrevivir. Fueron víctimas de una decisión nefasta, de hombres con sacos, sentados en el poder. Un daño irreparable. Abandonados".

"Nosotros nunca volvimos de alla".

La compañía de mi papá se encontró ahora, de a poco se han juntado muchísimos, y antes de la panademia siempre se juntaban en alguna parte del país. Una vez vinieron a casa, con lagrimas en los ojos, algunos contaban sus historias + — Vicki Di Menza (@VictoriaDiMenza) July 2, 2021

Yo no fui allá pero soy de la generación esa. Conozco muchos hombres que quedaron desarmados, cuerpo acá y cabeza allá. Hay que saber que esas historias son nuestras. Están en el Alma social. Hermoso encontrarlas, pq de eso estamos hechos — Oscar V D (@Isfeoscar) July 2, 2021