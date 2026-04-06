Oficializaron la realización del homenaje para los veteranos de Malvinas en 2027

El Gobierno oficializó este lunes la realización de un acto de homenaje y distinción a los Veteranos de la Guerra de Malvinas y a las familias de los caídos en combate, en el marco del 45° aniversario del conflicto del Atlántico Sur, que se conmemorará en 2027.

La decisión fue formalizada esta madrugada a través del decreto 218/2026, publicado en el Boletín Oficial, y establece que la organización estará a cargo de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación.

En el texto oficial, señalaron que el próximo 2 de abril de 2027 no solo marcará un nuevo aniversario del inicio de la guerra, sino que también será una fecha significativa para reforzar el reclamo de soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur.

En ese contexto, destacaron en la normativa que el acto tendrá carácter conmemorativo, simbólico y testimonial, con el objetivo de rendir homenaje a quienes combatieron y expresar el reconocimiento del Estado nacional a su valentía y sacrificio.

En tanto, la iniciativa ya había sido anticipada por el presidente Javier Milei durante los actos del pasado 2 de abril, cuando aseguró que el 45° aniversario sería "muy especial" y que el Gobierno otorgaría una distinción a los excombatientes.

"Se trata de un reconocimiento que el Poder Ejecutivo Nacional le debe a nuestros héroes hace muchos años", sostuvo el mandatario al anunciar la medida.

El Gobierno destacó que el homenaje no será únicamente simbólico, sino que forma parte de una política más amplia orientada a reconocer el rol de las Fuerzas Armadas y mejorar las condiciones de quienes las integran.

Además, se busca saldar una deuda histórica con los veteranos de Malvinas y reforzar el compromiso del Estado con quienes participaron del conflicto bélico de 1982.