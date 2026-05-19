El Gobierno oficializó la continuidad de Carlos Mahiques como vocal de la Cámara Federal de Casación Penal

El Gobierno oficializó este martes la continuidad de Carlos Alberto Mahiques como vocal de la Cámara Federal de Casación Penal por cinco años más, luego de que el Senado aprobara su pliego con 58 votos a favor y 11 en contra.

La medida quedó formalizada esta madrugada a través del Decreto 367/2026, publicado en el Boletín Oficial. "Nómbrase por el término de CINCO (5) años, a partir del 11 de noviembre de 2026, VOCAL DE LA CÁMARA FEDERAL DE CASACIÓN PENAL, VOCALÍA VII, al doctor Carlos Alberto MAHIQUES", indica el artículo 1 de la normativa.

El magistrado obtuvo el respaldo de la Cámara alta con 58 votos afirmativos y 11 negativos, gracias al apoyo de La Libertad Avanza, el PRO, la Unión Cívica Radical y bloques provinciales aliados al oficialismo.

Mahiques continuará en el máximo tribunal penal del país hasta 2031, pese a que cumplirá 75 años en noviembre, edad en la que la Constitución Nacional establece el retiro obligatorio de los jueces, salvo que cuenten con un nuevo aval del Poder Ejecutivo y del Senado para permanecer en funciones.

Desde el kirchnerismo rechazaron su continuidad y cuestionaron tanto su desempeño judicial como su trayectoria política. Durante la sesión, distintos senadores opositores aseguraron que el camarista "no reúne las condiciones éticas y constitucionales" necesarias para seguir ocupando el cargo.

La continuidad del magistrado también había despertado críticas de organizaciones como la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip), que en distintas oportunidades cuestionaron el mecanismo utilizado para su designación.

A pesar de los cuestionamientos, el oficialismo logró avanzar con el pliego gracias al respaldo de bloques aliados y garantizó así la permanencia de Mahiques en uno de los tribunales más importantes del sistema judicial argentino, encargado de revisar causas penales de alto impacto político e institucional.