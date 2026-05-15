El Gobierno de Javier Milei anunció la creación de una Mesa de Coordinación Federal para prevenir el narcotráfico y la criminalidad organizada

El Gobierno, a través del Ministerio de Seguridad Nacional, oficializó este viernes la creación de la Mesa de Coordinación Federal de Prevención y Combate del Narcotráfico y la Criminalidad Organizada en los Corredores Bioceánicos, una nueva estructura destinada a reforzar el control y la vigilancia sobre las principales rutas logísticas del país frente al avance de organizaciones criminales transnacionales.

La medida, que fue confirmada esta madrugada mediante la Resolución 446/2026, publicada en el Boletín Oficial, responde a la creciente preocupación del Gobierno por el uso de corredores viales, ferroviarios, fluviales y portuarios como vías para el tráfico de drogas, sustancias ilícitas y otros delitos complejos vinculados al crimen organizado.

En el texto oficial, se detalla que los corredores bioceánicos son considerados puntos estratégicos para el comercio y la conexión regional entre la Argentina y países como Brasil, Paraguay, Bolivia y Chile. Sin embargo, el incremento del movimiento de cargas y personas también generó nuevas vulnerabilidades que podrían ser aprovechadas por bandas criminales internacionales para reconfigurar rutas de narcotráfico.

En ese sentido, indicaron que en la primera etapa la prioridad estará puesta sobre los corredores del norte argentino, especialmente aquellos que conectan las regiones del NOA y NEA con puertos sobre los océanos Atlántico y Pacífico. No obstante, el Gobierno advirtió que la falta de esquemas de seguridad coordinados podría convertir estos ejes logísticos en "vectores privilegiados" para el transporte y distribución de drogas sintéticas, estupefacientes y nuevas sustancias psicoactivas.

La nueva Mesa Federal estará integrada por distintas áreas estratégicas del Estado, entre ellas la Secretaría de Seguridad Nacional, la Secretaría de Lucha contra el Narcotráfico y la Criminalidad Organizada, la Unidad Antimafia, la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal, la Dirección Nacional de Migraciones y las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales.

Además, participarán organismos vinculados al transporte y al comercio exterior, como la Dirección General de Aduanas y la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), también se incorporarán fuerzas policiales provinciales y autoridades regionales que actuarán de manera coordinada.

Entre las principales funciones del nuevo organismo se destacan la elaboración de análisis estratégicos sobre fenómenos delictivos emergentes, la producción de inteligencia criminal, la coordinación de operativos federales y el diseño de programas de capacitación técnica para fuerzas de seguridad y actores vinculados al sistema logístico nacional.

En tanto, la normativa destaca la incorporación de mecanismos de cooperación con empresas privadas, operadores logísticos, concesionarios de infraestructura y compañías de transporte. El objetivo será intercambiar información y desarrollar protocolos de alerta temprana para detectar movimientos sospechosos y prevenir actividades ilícitas.