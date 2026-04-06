La Justicia citó a declarar a la escribana involucrada en el presunto enriquecimiento ilícito de Adorni

La escribana Adriana Mónica Nechevenko de Schuster fue citada a declarar el próximo miércoles 8 de abril en el marco de la causa que investiga al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por presunto enriquecimiento ilícito.

La convocatoria fue realizada en las últimas horas por el fiscal federal Gerardo Pollicita, titular de la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Federal N° 11.

En ese sentido, la declaración de la escribana se centrará en su intervención en la certificación de escrituras de dos inmuebles vinculados al funcionario libertario que no figuran en su declaración jurada. Se trata de un departamento ubicado en el barrio porteño de Caballito y una vivienda en el country Indio Cuá, en el partido bonaerense de Exaltación de la Cruz.

Según indicaron fuentes judiciales, Nechevenko habría sido la profesional encargada de validar las operaciones inmobiliarias, por lo que su testimonio es considerado clave para lograr determinar si existieron irregularidades en la declaración patrimonial del funcionario libertario.

En tanto, uno de los puntos que analiza la Justicia es la diferencia entre el valor de escritura del departamento en Caballito y su cotización actual en el mercado, notablemente superior. Esta situación despertó sospechas sobre una posible subdeclaración del valor del inmueble.

Además, la investigación incluye las visitas que la escribana realizó a Casa Rosada. De acuerdo con registros oficiales, Nechevenko ingresó al edificio gubernamental al menos siete veces entre julio de 2024 y enero de 2026, lo que también forma parte del análisis judicial.

De este modo, la Justicia considera que la escribana podría aportar detalles sobre los valores reales de las operaciones, así como sobre las condiciones en las que se llevaron adelante las transacciones.

Como antecedente, Adriana Nechevenko de Schuster fue testigo hace aproximadamente 12 años en una causa vinculada al tráfico de efedrina. En ese expediente, su participación estuvo relacionada con la certificación de firmas para empresas que luego fueron identificadas como pantallas de una red de narcotráfico.

Por último, la declaración de la escribana genera expectativa en el ámbito judicial y político. La causa continúa en etapa de recolección de pruebas y no se descartan que se realicen nuevas citaciones en las próximas semanas.