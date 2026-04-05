Sturzenegger defendió a Milei del "asedio mediático": "Una Argentina más libre ya nació"

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, denunció un "asedio mediático" contra el gobierno del presidente Javier Milei y afirmó que estos ataque no puede dañar la economía porque cuentan con "equilibro fiscal y el financiamiento asegurado hasta las elecciones".

Sturzenegger advirtió en su cuenta de X que el hostigamiento "recrudecerá cuanto mejor le vaya a Argentina y cuanto más se profundicen los cambios", como consecuencia directa de haber abandonado "rutinas y actividades sin futuro".

Para el funcionario, los medios de comunicación tendrán cada vez menos capacidad de impacto mientras el ministro de Economía, Luis Caputo, sostiene "un boom inédito de exportaciones", la economía crece y el desempleo se mantiene estable.

La metáfora: "El Jockey" como espejo del país

Para ilustrar su visión, Sturzenegger analizó la película "El Jockey" de Luis Ortega y la definió como "una metáfora perfecta del proceso que transita Argentina". En el film, un cowboy mexicano que representa a Dios le ofrece al protagonista "un proceso de redención" y "la posibilidad de reencarnarse en una nueva vida".

La analogìa del funcionario entre el gobierno y una película.

Según el funcionario, desde que asumió el gobierno "una Argentina de 50 años de decadencia empieza a quedar atrás y nace un nuevo país, más próspero, más justo, más federal y más libre".

Los números que, según el gobierno, respaldan el cambio





Sturzenegger destacó que en los últimos seis meses el país avanzó "en apertura económica más que en 50 años" y que "el contexto internacional valoriza nuestros recursos productivos como nunca antes". Cerró su comunicado con una definición: "Una Argentina más próspera, más justa y más libre ya nació".



