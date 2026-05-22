El Gobierno oficializó una reestructuración en el Ministerio de Capital Humano: cuáles son los cambios

El Gobierno oficializó este viernes una profunda reorganización interna del Ministerio de Capital Humano. De este modo, se redefine el organigrama de la cartera conducida por Sandra Pettovello y elimina distintas subsecretarías administrativas con el objetivo de centralizar funciones y optimizar recursos.

La medida quedó establecida esta madrugada mediante el Decreto 378/2026, publicado en el Boletín Oficial, que modifica el esquema establecido en el Decreto 50/2019 y reorganiza las áreas de Educación, Trabajo y Niñez dentro del ministerio.

Entre los cambios más relevantes, se dispuso la supresión de las subsecretarías de Gestión Administrativa que dependían de las secretarías de Educación, Trabajo, Empleo y Seguridad Social, y de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia.

A partir de ahora, esas tareas quedarán concentradas en una única Subsecretaría de Gestión Administrativa, bajo la órbita de la Secretaría de Coordinación Legal y Administrativa. Según indica el texto oficial, esta dependencia tendrá a cargo la coordinación administrativa y financiera de las distintas áreas del ministerio.

El decreto también ratifica la continuidad de las principales áreas de gestión dentro de Capital Humano, entre ellas la Secretaría de Educación, la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia.

Además, el Ejecutivo dispuso la modificación de objetivos internos y la reasignación de cargos dentro del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP), incluyendo homologaciones y reestructuraciones de funciones ejecutivas.

En ese sentido, desde el Gobierno señalaron que la medida no implica un aumento de unidades organizativas dentro de la Administración Pública Nacional.