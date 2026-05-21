Tras una buena semana en el Congreso, el Gobierno buscará derogar la Ley de Etiquetado Frontal

El Gobierno tuvo una semana exitosa en el Congreso con la aprobación de un paquete de leyes en medio de la investigación sobre Adorni por presunto enriquecimiento ilícito.

Después de conseguir la sanción de la Ley Hojarasca y del cambio sobre el régimen de Zonas Frías, ahora irá sobre la Ley de Etiquetado Frontal.

Esta iniciativa obliga a las empresas alimenticias a colocar octógonos sobre los envases para advertir por exceso de azucares, sodio, grasas y calorías.

En ese sentido, bloques oficialistas y de la oposición cercana al Gobierno presentaron a un proyecto para eliminar la normativa, mientras que el Ejecutivo avanzará con una nueva iniciativa.

De esta manera, buscará en este nuevo proyecto unificar criterios con los estándares de los países de Mercosur.

El proyecto para derogar Ley de Etiquetado Frontal

El proyecto para derorar la ley vigente es impulsado por los diputados Daiana Fernández Molero (PRO), bloque aliado al oficialismo, y Alejandro Bongiovanni (La Libertad Avanza).

"A más de cuatro años de su implementación, ninguno de esos propósitos fue alcanzado de manera satisfactoria. Las razones no son circunstanciales, sino estructurales: responden a un diseño técnico deficiente que genera confusión en el consumidor, desincentiva la reformulación y obstaculiza el comercio y la inversión", apuntaron en la presentación.

Y consideraron que "los productores, exportadores y consumidores requieren un marco normativo estable. La derogación legislativa es el único instrumento que ofrece esa certeza".