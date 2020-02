El dólar cerró este jueves a un valor de $ 63,01 promedio para la venta al público, con una baja de nueve centavos respecto de su última cotización, en tanto en el segmento mayorista la divisa avanzó 10 centavos y finalizó a $ 60,69.



Por su parte, con el recargo de 30%, contemplado en el impuesto País, la divisa culminó la rueda en un valor final de $ 81,90.



En el mercado bursátil, el dólar contado con liquidación (CCL), cuya operatoria culmina en coincidencia con el cierre de la Bolsa de Comercio, se vendió a $ 84,34, con un retroceso de 0,6%; y el dólar MEP cotizó a $ 82,53, con una merma de 0,4%.



Gustavo Quintana, analista de PR Corredores de Cambio, afirmó que el ajuste del tipo de cambio mayorista "coincidió con el desplazamiento de la postura de venta del BCRA".

.



"Los precios se acomodaron durante todo el día en un rango de fluctuación muy próximo al nivel de regulación oficial, con mínimas variaciones durante el desarrollo de la rueda", detalló el especialista.



Por su parte, Sebastián Centurión, de ABC Mercado de Cambios, señaló que la autoridad monetaria comenzó a ofrecer US$ 50 millones a primera hora, diez centavos por encima del cierre del pasado miércoles a $ 60,69.



"Aunque el mercado tardó en armarse, comenzó a operar cerca del mediodía y con precios cercanos al establecido por la autoridad monetaria, en un rango acotado de precios. Finalizando la jornada en el precio dictaminado a primera hora", finalizó Centurión.



El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 191 millones y se registraron US$ 52 millones en el sector de futuros MAE.



En el Mercado de Futuros de Rosario, Rofex, se operaron US$ 119 millones, y los plazos más cortos concentraron poco más del 40% del volumen operado.



Febrero y marzo se operaron a $ 62,395 y $ 65,14; con tasas de 46,61% y 49,56% respectivamente.