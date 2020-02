El dólar cerró este miércoles a un valor de $ 63,62 promedio para la venta al público, con una suba de 20 centavos respecto de su última cotización, mientras que en el segmento mayorista la divisa avanzó 11 centavos y finalizó a $ 61,23.



Así, la divisa con el recargo de 30% por el impuesto País, culminó la rueda en un valor final de $ 82,71.



A su vez, el billete norteamericano cerró sin cambios en el Banco Nación a $ 63,20 para la venta y a $ 58,30 para la compra en el segmento electrónico.



En el mercado bursátil, el dólar contado con liquidación (CCL), cuya operatoria culmina en coincidencia con el cierre de la Bolsa de Comercio, se vendía a $ 83,30, con un retroceso de 0,50% respecto del pasado martes y el dólar MEP cotizaba a $ 81,67, lo que marcaba un descenso de 0,8% a su valor del martes.

.



Gustavo Quintana, analista de PR Corredores de Cambio, afirmó que el tipo de cambio mayorista "operó durante toda la rueda con mínima fluctuación en torno al valor de venta fijado por el BCRA para la fecha", de $ 61,23 por cada dólar.



El volumen operado en el segmento contado fue de US$ 198 millones, un 29% más que ayer, con US$ 50 millones registrados en el sector de futuros del Mercado Abierto Electrónico (MAE).



Por su parte, desde ABC Mercado de Cambios señalaron que el Banco Central tuvo que vender unos US$ 25 millones, a causa del aumento de volumen operado respecto del de ayer, que terminó empujando la cotización un 0,18% en el segmento mayorista.



Por último, se operaron US$ 410 millones en el Mercado de Futuros de Rosario, Rofex, de los cuales los plazos más cortos concentraron solo el 35% del volumen operado y, para los meses de febrero y marzo, terminaron operándose a $ 62,78 y $ 65,90, con tasas de 57,79% y 58,01% respectivamente.