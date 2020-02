El dólar cerró este miércoles a un valor de $ 63,10 promedio para la venta al público, con una suba de tres centavos respecto del pasado martes, en una rueda con bajo volumen de negocios, en tanto que en el segmento mayorista la divisa avanzó un centavo y finalizó a $ 60,59.



De esta manera, con el recargo de 30% -contemplado en el impuesto País- culminó la rueda en un valor final de $ 81,90.



En el mercado bursátil, el dólar contado con liquidación (CCL), cuya operatoria culmina en coincidencia con el cierre de la Bolsa de Comercio, se vende a $ 84,37, con un retroceso de 0,5%; y el dólar MEP cotiza a $ 82,62, con una merma de 0,3%.



Gustavo Quintana, analista de PR Corredores de Cambio, afirmó que fue la décima suba consecutiva del dólar en el segmento mayorista, que "sigue superando los registros previos marcando nuevos máximos históricos todos los días".





.



"Las ventas del BCRA, activadas por demanda autorizada sin respuesta, atendieron los pedidos de compra sin cobertura del lado de la oferta privada", señaló Quintana.



El volumen de negocios en el segmento de contado fue de US$ 181 millones, mientras que en el sector de futuros Mercado Abierto Electrónico (MAE) se registraron US$ 124 millones.



En el Mercado de Futuros de Rosario, Rofex, se operaron US$ 303 millones, "donde también estuvo el BCRA con posturas de US$ 5 millones y vendiendo", detallaron desde ABC Mercado de Cambios.



Los plazos más cortos concentraron más del 50% del volumen operado, y en este marco, febrero y marzo se operaron a $ 62,3250 y $ 64,3950; con tasas de 45,44% y 41,68% respectivamente.