Aerolíneas Argentinas y Austral se fusionarán en una sola compañía según anunció este martes el presidente del Grupo Aerolíneas, Pablo Ceriani, quien destacó que la medida dará "mayor eficiencia operativa", y permitirá "un crecimiento más ordenado", el ahorro de "millones de dólares" y la apertura de "nuevos mercados".



"La duplicación de estructuras en este contexto no tiene razón de ser", aseveró el titular de la compañía al anunciar este martes la decisión a través de las redes sociales, y en una carta que envió a empleados y empleadas, en las que puso el acento en que "la crisis mundial provocada por la Covid-19 ha impactado de lleno en la industria aerocomercial".



En este sentido, indicó que, mientras "en el escenario actual muchas aerolíneas del mundo desaparecerán y otras aplican ajuste salvajes para intentar sobrevivir", en la Argentina "tenemos un plan de crecimiento y transformación".

En el marco de la fusión de Aerolíneas Argentinas y Austral, Ceriani anunció también la creación de "dos nuevas unidades de negocios: una de cargas, a partir de la experiencia de los vuelos a Shanghái, y otra de mantenimiento y reparación de aviones, para prestar servicios a terceros".



"Ambas permitirán incrementar la facturación y abrir nuevos mercados", completó Ceriani a través de su cuenta en Twitter, donde señaló que el plan de crecimiento proyectado para la compañía "sólo puede materializarse sobre un esquema de trabajo eficiente y sustentable".



De acuerdo con lo informado por fuentes de la línea de bandera, el proceso de fusión comenzará una vez que la asamblea de accionistas se reúna, y se calcula que habrá concluido hacia fin de año.

"Todo indica que aún quedan varios meses críticos por delante, meses sin ingresos, ni operaciones regulares; lo que significa un tremendo impacto para nuestra industria y la economía en general", advirtió.



En ese marco, destacó que "el esfuerzo que el Estado Nacional realiza para sostener la compañía está al borde de ser imposible", y que la sociedad ahora demanda "



"El Estado invierte en su aerolínea de bandera -agregó- porque ésta genera beneficios económicos y sociales que multiplican la inversión realizada. Pero ante una crisis tan profunda, aún las inversiones beneficiosas se ajustan a prioridades".



A su vez, el ministro de Transporte de la Nación, Mario Meoni, dijo que "la pandemia está llevando al mercado aerocomercial a una de las peores crisis de su historia", por lo cual, ahora, "junto a Aerolíneas Argentinas, seguimos tomando decisiones para hacerla más eficiente, permitiendo un importante ahorro anual a los argentinos volviéndola sustentable".

"A lo largo de la historia, nuestra aerolínea de bandera estuvo presente, como lo está ahora en cada viaje de repatriación o en la búsqueda de elementos médicos en el mundo. Aerolíneas Argentinas trabajará en este particular momento para lograr crecimiento y transformación en el mercado", agregó Meoni.



Con la fusión, indicaron fuentes de la compañía, el costo directo de mantenimiento por hora de vuelo de la flota en su totalidad se reduce en casi 7% para 2023, y además se generará un ahorro extra de US$ 2.5 millones desde 2022 como producto de la fusión de las áreas de mantenimiento, del mismo modo se generarían otros US$ 3 millones de ingresos por reducción de slots de mantenimiento que podrán utilizarse en atención a terceros.



También permitirá ahorros impositivos por US$ 13.500.000, la generación de ingresos directos por US$ 42.000.000 extras al mejorarse la eficiencia en cuanto al uso de la flota, el ahorro de más de US$ 8.000.000 producto de la reorganización de la estructura interna, y de US$ 2.500.000 como producto de la eliminación de horas extras.