La escalofriante imagen de un joven de 18 años que juega con un cráneo humano despertó la indignación de los usuarios de Facebook. Al parecer, el chico ingresó sin autorización al cementerio de la localidad salteña de Orán, desenterró los restos, se sacó fotos en una actitud burlesca y compartió una de ellas en las redes sociales.

El hecho fue dado a conocer en las últimas horas a partir de la viralización de la foto, que generó un gran repudio por la actitud del chico, quien tenía intención de llevar a cabo una broma.

En la imagen, puede verse como el muchacho levanta el cráneo humano con una mano, mientras que con la otra hace un gesto. Los usuarios criticaron que haya ingresado sin problemas al cementerio, desenterrado los restos de alguna de las tumbas y tomarse las fotos sin que nadie le dijera nada.

"Que falta de respeto, no encuentro la gracia", "No hay educación, los difuntos también merecen respeto" y "Hay que cruzarlo, llevarlo al cementerio y dejarlo toda la noche encerrado en un panteón y listo", fueron algunos de los comentarios contra el chico, cuya identidad no trascendió.