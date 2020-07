El intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, recibió este jueves al ministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires, Julio Alak, y acordaron reactivar las obras de la Ciudad Judicial en el distrito, un proyecto iniciado durante la presidencia de Cristina Kirchner y la gobernación de Daniel Scioli y que estuvo cuatro años paralizada durante las gestiones de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal.

“Hoy, con Alberto Fernández presidente, con Axel Kicillof gobernador y con Julio Alak como ministro de Justicia de la provincia, vamos a reiniciar esas obras”, aseguró Espinoza.



También acordaron apurar la reapertura de los juzgados federales del distrito, paralizados durante el macrismo, y gestionar la creación de otros tantos acordes con las necesidades de la justicia del distrito más grande de la provincia de Buenos Aires.



“Charlamos sobre la Ciudad Judicial y trabajamos sobre el esquema de lo que el distrito necesita con respecto a la Justicia Federal. A esta altura es una injusticia muy grande que no tengamos los juzgados federales en funcionamiento y que no se creen los otros que faltan. Por eso el ministro Julio Alak también va a trabajar junto con nosotros para que los 2 millones 400 mil vecinos que somos en La Matanza podamos tener la justicia que necesitamos y merecemos”, señaló el intendente.



El ministro de Justicia de la Provincia, por su parte, sostuvo que La Matanza “es el primer municipio que visito como ministro, porque la primera etapa fue poner en orden el ministerio, donde había mucho por hacer”, y ahora –aseguró—“corresponde visitar al distrito más importante de la provincia y, por otra parte, ponerme a disposición del intendente, que es un trabajador muy eficiente, un activo muy importante del peronismo argentino y de la democracia argentina; por eso me pareció muy importante empezar por acá”.



Sobre el proyecto de reactivación, comentó que “empezamos a analizar la situación de la Ciudad Judicial de La Matanza, que tiene todo el derecho de tener su departamento judicial propio por el volumen de la población y además por el nivel de litigiosidad producto del, justamente, volumen de población”. “Merece tener departamento judicial propio tanto en lo provincial como mayores dependencias y servicios federales; así que por eso vinimos a hablar con el intendente y ponernos a disposición de él”, completó.



Tras la reunión, tanto el intendente como el ministro cruzaron palabras de reconocimiento y afecto. Julio Alak se mostró agradecido y cercano a Espinoza, de quien reconoció “una gran estima por este gran intendente y dirigente político provincial y nacional como es Fernando Espinoza, con quien tengo una relación de afecto de muchos años por nuestro vínculo con Alberto Balestrini, a quien siempre recordamos con mucho cariño y además por una matancera que hoy es la presidenta del Senado provincial y vicegobernadora, Verónica Magario”.



Fernando Espinoza también puso en valor la figura de Alak para todos los intendentes. “Es un día muy importante para toda La Matanza -señaló-, tener a nuestro querido ministro de Justicia de la Provincia, que más allá de lo institucional nos unen los ideales de vida y de lucha. Él siempre fue un ejemplo, alguien a quién seguir”.



Por último, el jefe comunal se mostró optimista de cara al futuro aún en medio del difícil contexto que impone la pandemia: “es una alegría inmensa poder ver que empiezan a sentirse los aires nuevos de la reconstrucción de la Argentina”.