"El límite es el hambre de nuestros vecinos": los intendentes de la FAM marcharán a Economía contra el recorte de recursos

La Federación Argentina de Municipios (FAM) definió una movilización directa a las oficinas de Luis Caputo tras una reunión de urgencia donde se analizó la situación social y económica de los distritos. "Lo que vivimos hoy en los barrios no tiene precedentes, y Fernando (Espinoza) fue el primero en leer que ya no hay margen para diagnósticos pasivos", confiaron fuentes de la entidad tras el encuentro virtual.

Un reclamo federal por fondos específicos

Según relataron los jefes comunales, fue el intendente de La Matanza quien tomó la iniciativa de convocar de forma inmediata para federalizar el reclamo. Espinoza sintetizó la indignación generalizada al señalar una contradicción en la recaudación nacional: el Gobierno recaudó 3,5 billones de pesos por el Impuesto a los Combustibles, pero no los está utilizando ni para bajar el precio de la nafta o el gasoil, ni para realizar obras en rutas.

"A esta situación se suma la emergencia alimentaria, la destrucción sistemática de las pymes, la enorme pérdida de puestos de trabajo y la creciente precarización de los empleos que aún sobreviven", advirtieron los intendentes durante la cumbre.

Defensa de la autonomía municipal

El planteo central de la jornada fue la defensa de la autonomía de los municipios ante lo que consideran un ajuste por "incompetencia". En ese sentido, Espinoza fue claro al marcar la hoja de ruta: el martes 14 los intendentes estarán en la puerta del Ministerio de Economía. "Creemos en la gestión y en la respuesta directa al vecino, y si el Ministro no nos escucha en sus oficinas, nos va a escuchar en la calle, porque los municipios son la primera línea de fuego y hoy están ardiendo", resaltaron fuentes que asistieron a la reunión.

De la queja individual a la acción coordinada

La estrategia delineada por el titular de la FAM busca pasar de la protesta aislada a una acción política conjunta de todos los distritos, tanto del Conurbano como del interior. "Se propuso dejar de contar monedas en soledad y marchar juntos para exigir respuestas", explicaron desde la Federación.

Al cierre del encuentro, se ratificó una visión de Estado que choca con la lógica actual del mercado: "Como dice Fernando, no dogmatizamos sobre el Estado, pero sí creemos que un Estado inteligente no puede abandonar a su pueblo a la lógica del mercado mientras las intendencias se hacen cargo de lo que Nación deja de hacer", concluyeron los voceros de la FAM.