Kicillof y Espinoza encabezaron un reclamo por la crisis en los municipios y las provincias

El presidente de la Federación Argentina de Municipios, Fernando Espinoza, y el gobernador bonaerense Axel Kicillof encabezaron un encuentro con intendentes de todo el país para advertir sobre la situación crítica que atraviesan las economías locales y provinciales.

La reunión se realizó luego de la masiva convocatoria frente al Ministerio de Economía, donde más de 500 jefas y jefes comunales de distintos espacios políticos presentaron un documento dirigido al ministro Luis Caputo para exponer el impacto de las políticas nacionales.

Caída de recursos y presión sobre los municipios

Espinoza sostuvo que "el Gobierno nacional nos ha quitado recursos a las provincias y a los municipios" y denunció que la provincia de Buenos Aires dejó de recibir más de 22 billones de pesos. Además, señaló que la coparticipación cayó más de un 21% en dos años y un 8% en el último mes, en un contexto donde la demanda social crece.

En esa línea, advirtió que los aumentos de tarifas, alimentos y medicamentos superaron el 750%, mientras que los salarios quedaron muy por detrás, lo que profundiza la crisis en los distritos.

Impacto económico y reclamos al Gobierno

El dirigente también apuntó al deterioro de las economías regionales y aseguró que miles de productores y sectores como el vitivinícola, el citrícola y el avícola atraviesan una situación crítica. Además, cuestionó la apertura de importaciones y afirmó que ya cerraron más de 22 mil empresas en todo el país.

Durante el encuentro, Espinoza pidió retrotraer el precio de los combustibles y reactivar la obra pública. "El Gobierno retiene fondos del impuesto a los combustibles pero no los destina a rutas, que están en un estado crítico", señaló.

Por su parte, Kicillof destacó el rol de los intendentes como "el primer escalón de la democracia" y aseguró que son quienes reciben de forma directa las demandas de la población. "El Gobierno no puede hacerse el distraído. Lo que está pasando es grave y no responde a un hecho aislado ni partidario", afirmó.

El encuentro reunió a intendentes, funcionarios provinciales y gobernadores, entre ellos Ricardo Quintela, en lo que definieron como una convocatoria "histórica" para visibilizar la crisis en los municipios y reclamar respuestas a nivel nacional.