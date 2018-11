Natalia Leiva, hermana de Luis, uno de los 44 tripulantes del ARA San Juan, estuvo presente en los estudios de Crónica HD haciéndole impactantes confesiones a Samuel Chiche Gelblung sobre el submarino encontrado por el Ocean Infinity.

"Quiero que refloten su submarino" afirmó la mujer quien manifestó que su hermano "no tiene precio".

Por otro lado, contó la melancolía que siente en este momento: "Es mi triste la situación. Nunca me imaginé que mi hermano iba a ir a trabajar de algo que amaba y no volvía" y le hizo un pedido al Gobierno "Mi mamá, que está en Mar Del Plata, le prestó un hijo a la Patria y quiere que refloten el ARA San Juan. No se puede clasificar a la gente" y agregó "Mi hermano tenía las millas náuticas completas. Entró de voluntario al Submarino y le faltaba poco para jubilarse. Empezó a los 14 años en la Armada".

Luis Marcelo Leiva, 39 años, era un suboficial primero encargado de la cocina, padre de dos hijos, Máximo y Maia.

En referencia a lo que significa tener una personas cercanas desaparecidas, la mujer sostuvo "Tener a una persona desaparecida es muy difícil. Todos los días te despertás pensando en que lo encontrás, en que golpeaba la puerta, entraba a la cocina". "Él amaba lo que hacía y otra cosa no sabía hacer", comentó.

Natalia comentó una inédita anécdota que le contó su familiar una de las últimas veces lo vio "Una de las últimas veces que vino a casa, nos contó que el submarino se hundió" dijo y aseguró que "todos los días arreglaban el submarino antes de partir. No eran improvisados".

Por otra parte, la mujer comentó que de la empresa Ocean "le informaron que tenían la tecnología para sacar el submarino, pero que tenían que hacer un nuevo contrato con el Gobierno".