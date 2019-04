Una maestra del jardín "Lechucitas" de Villa La Angostura, en Neuquén, fue grabada mientras maltrataba a varios nenes que tenía a su cargo. Una serie de videos muestra cómo agredía a los chicos y generó indignación y repudio general en las redes. Los videos que reflejan el maltrato fueron registrados por un vecino, quien al escuchar los gritos de los chicos y advertir la situación los grabó con su celular.

Las imágenes habrían sido captadas en febrero durante la colonia de verano, pero recién ahora aparecieron y se viralizaron. En las escenas, se ve a la mujer que levanta del brazo a uno de los nenes y agarra a otro violentamente de la cara y lo reta.

"Me enteré la noche del sábado cuando me llegó el video, mi nene es el del video", comentó una de las madres del jardín y aseguró que va a hacer la denuncia correspondiente a la policía local. Mientras tanto, otro de los padres afirmó que fue a una comisaría a realizar la denuncia por su hijo y le dijeron que era un "asunto interno del Consejo Provincial de Educación" y que no podían tomarle la denuncia por los hechos.

Los videos generaron repudio en las redes, donde escracharon a la maestra, quien aparentemente estaría buscando trabajo en San Martín de los Andes. Medios locales intentaron comunicarse con la directora del jardín maternal, pero la responsable del establecimiento no respondió los mensajes ni llamados. En tanto, según trascendidos, la docente fue despedida del establecimiento hace dos semanas.