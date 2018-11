La imagen del depravado, después de autosatisfacerse.

Una joven relató vía Twitter el desagradable episodio que le tocó vivir durante su viaje en colectivo, al subirse a un interno de la línea 60 y toparse con una repugnante escena: un hombre se estaba masturbando dentro del bondi.

La usuaria @AntonelaPozzi grabó el incómodo momento para luego subirlo a la red social del pajarito haciendo una breve descripción del hecho.

"Al macho escracho: Me subí al 60 (Paraná y Fleming) en Plaza Las Heras a las 12:30. Estaba en el asiento de la ventana derecha y en el de la izquierda había un chabon que cada tanto se me quedaba mirando. Cuando pasamos Puente Saavedra me doy cuenta que se estaba masturbando", publicó la denunciante.

Luego, agregó: "El chofer no solo paró el colectivo sino que me acompañó a hacer la denuncia y las pasajeras del colectivo se quedaron conmigo, me ofrecieron ayuda para difundirlo y me convidaron gaseosa y caramelos pues las mujeres son lo mejor que le pasó al mundo".