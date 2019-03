Una niña de 6 años pasó su cumpleaños más triste en Chivilcoy, luego de que sus padres le organizaran una fiesta en un salón para disfrutar junto a sus compañeritos del colegio. Pero llegado el día, ninguno asistió. Francesca comenzó el primer grado este año en la escuela Santa Rosa, de la ciudad bonaerense de Chivilcoy, y hace pocos días había sido su cumpleaños.

Su madre había enviado las tarjetas de invitación a la maestra, quien se ocupó de pegarlas en cada cuaderno de comunicación de los niños. El día de la celebración, los padres se sorprendieron al ver que pasaba el tiempo y nadie llegaba al salón. "No iba a hacer esto público pero realmente la bronca y angustia que tengo son muy grandes". Así empezaba el descargo que unos días después decidió hacer la mamá de la nena, Selena Ferreyra, a través de las redes sociales.

"Ver que no llegaba ninguno de sus amiguitos me rompió el corazón" expresó la madre.

La mujer, herida por la actitud de los compañeros hacia su hija, explicó: "Junto a su papá hicimos muchísimo esfuerzo para poder festejarle el cumple. Invitamos a bastante gente". La expectativa de Francesca era enorme, así como su decepción al darse cuenta de que nadie asistiría a su festejo. "Algunos de los invitados no pudieron ir a la fiesta por temas de trabajo; otros, por enfermedad. Y algún otro, por excusas inciertas", enumeró. "Ver que no llegaba ninguno de sus amiguitos me rompió el corazón".

"Me interesaría saber si el colegio avala este tipo de bullying", se preguntó la mamá de la nena. Finalmente, la mujer se refirió en su posteo a la gran actitud que tuvieron las animadoras del salón, a quienes les agradeció "la onda" que pusieron para que la nena "dentro de todo la pase bien".

También agradeció después a las personas que sí eligieron participaron de la celebración familiar. "No fueron muchos pero me demostraron que mi hija les importa aunque sea un poco", escribió Ferreyra, y concluyó con un duro mensaje: "Muchísimas gracias a los que fueron, y a los que no fueron ojalá vida les dé el doble de lo que le hicieron a mi hija".

Esta semana, Francesca no asistió al colegio. Su mamá se acercó en las últimas horas a la dirección escolar para pedir que reubiquen a su hija en otra escuela donde no la discriminen.

Antecedente

El año pasado ocurrió algo similar en Estados Unidos, cuando un nene de 6 años invitó a 32 compañeros a su cumpleaños en una pizzería pero ninguno asistió. Cuando la noticia se viralizó, decenas de personas enviaron regalos a Teddy.