Secretarios generales de distintos gremios que convocaron a un paro y movilización para el martes 30 de abril consideraron este domingo que será una protesta de "alto impacto" y que esperan que sea "un hito", en los reclamos del sector obrero al Gobierno nacional contra el "ajuste" y los "tarifazos".



Así lo expresaron Pablo Moyano, de Camioneros; Sergio Palazzo, de La Bancaria; y Omar Plaini, del sindicato de Canillitas, quienes integral el Frente Sindical para el Modelo Nacional (Fresimona), y que junto con las dos CTA convocaron a la medida de fuerza.



La movilización está convocada para las 13 del martes a Plaza de Mayo, donde habrá un palco de cara a la Avenida de Mayo en el que hablarán los principales dirigentes sindicales (aún no está definida la lista de oradores) frente a diversas organizaciones, espacios gremiales y entidades sociales.



Ese día no funcionarán los servicios de subterráneos y el Premetro, mientras que los aeronáuticos también harán paro durante toda la jornada.



El secretario general de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo, aseguró que el martes "será una medida con un alto acatamiento y de alto impacto. Es una decisión política que hemos tomado luego del reclamo que le hicimos al consejo directivo de la CGT de convocar a un paro o por lo menos a una discusión para establecer un plan de lucha".



En un reportaje a Radio del Plata, Palazzo, actualmente distanciado junto con el resto de los dirigentes del Frente Sindical del consejo directivo de la central obrera, señaló que "la CGT tendrá sus necesidades y estrategias, y sus bases que les pedirán no parar. A nosotros nos reclaman medidas contundentes".



Por su parte, el secretario adjunto de Camioneros, Pablo Moyano, anticipó que el del martes "va a ser un paro muy importante y, más allá de que algunos gremios no adhieran, sus trabajadores van a apoyar".



"Esperemos que el Gobierno tome nota de ambas jornadas y que sean un hito en el reclamo del pueblo trabajador", dijo Moyano a Radio 10, en referencia a la movilización del martes y del día siguiente, miércoles 1 de Mayo, cuando sindicatos y movimientos sociales instalarán ollas populares entre el Monumento al Trabajo, ubicado en una plazoleta en el cruce de las avenidas Independencia y Paseo Colón, y la Casa de Gobierno.



"Estamos convencidos de que los trabajadores van a acompañar estas medidas para decirle basta al Gobierno de ajuste y de tarifazos", afirmó.



A su vez, Plaini resaltó que "este es el quinto paro general al Gobierno" lo cual, juzgó, "no es poco" y explicó que se adelantó el horario de la convocatoria del martes "porque ese día se cumple el 42 aniversario de la primera marcha de las Madres de Plaza de Mayo".