Este viernes el dólar cerró sin cambios a $43,61 promedio para la venta al público, en tanto que en la semana avanzó 76 centavos (+1,77%).



En el segmento mayorista, la divisa perdió tres centavos (-0,07%) y finalizó en $42,42, mientras que en el balance semanal ascendió 82 centavos (+1,97%).



Analistas indicaron que la presencia del BCRA en el mercado de futuros suavizó los movimientos del tipo de cambio.



En lo monetario, el BCRA convalidó este viernes una baja mínima de tasas de las Leliq de un punto básico por encima del cierre del pasado jueves al finalizar a 58,708%, en tanto en la semana retrocedió 30 puntos básicos.



El total adjudicado fue de $244.053 millones y a partir de esta operatoria se generó una expansión de liquidez de $15.125 millones.



Mauro Mazza, analista de Bull Market Brokers, dijo que "(el BCRA) se mostró en el mercado de futuros e intervino con órdenes de 5.000 contratos. Eso alcanzó para limitar la volatilidad que empezó el lunes con una errónea interpretación de un comunicado del Central que simplificaba una medida sobre la posición patrimonial neta de los bancos que algunos interpretaron como el permitirle a los bancos volver armar posiciones en dólares y eso generó incertidumbre".



Gustavo Quintana, analista de PR Corredores de Cambio, comentó que la suba de esta semana interrumpió una secuencia de cinco semanas consecutivas con bajas en el tipo de cambio mayorista.



"La tutela oficial con intervenciones en los mercados de futuros en los plazos más cortos, suavizó la curva ascendente de los precios", resaltó.



En la misma línea, Christian Buteler, analista financiero, resaltó que en la semana "el BCRA estuvo en el mercado de futuros para suavizar el movimiento de la divisa"



Alejandro Bianchi, presidente de CFA Society Argentina, explicó que el rebote en la cotización del tipo de cambio "ha sido normal y esperado".



"Ese exceso de demanda de pesos de los primeros días del mes de pago de aguinaldo se empezó a diluir y ahora se empieza ver una mayor demanda de dólares", detalló.



Sin embargo, recalcó que "no vemos hacia adelante una posible escapada del dólar. Quizás alguna volatilidad por la proximidad de las PASO más que por una tendencia definida".



El volumen negociado en el segmento de contado fue de US$ 818 millones y en el segmento de futuros MAE se hicieron US$ 65 millones.