Showmatch, el programa conducido por Marcelo Tinelli y que estrenó su nuevo ciclo en Canal 13, fue interrumpido por una misteriosa cara en medio de la transmisión que dejó atónitos y asustados a más de un televidente de Neuquén y otras provincias. La situación rayó los límites de lo paranormal y en las redes lo hiceron notar.

El usuario de Twitter llamado @mottinz advirtió el temible rostro que apareció en medio del nuevo ciclo " La Academia" que conduce Tinelli. Luego de volver cerciorarse de que lo que había visto era cierto, mediante la opción de review del decodificador, el usuario se dio cuenta de que la transmisión se vio afectada por ese "desperfecto técnico".

Así, el tuit se hizo viral luego de que muchos otros usuarios de Neuquén también se espantaran al ver la cara de un hombre cejudo, ojos saltones y mirada psicótica.

"Amigo, no sólo a vos te pasó, sino que a mí también me pasó, bol.... Hackearon El Trece y dicen que es un justiciero", conjeturó uno de los usuarios, que experimentó la misma extraña situcación.

.

En otros comentarios, los tuiteros intentaron develar, mediante increíbles hipótesis, quién era el misterioso hombre que apareció con su temible cara en medio de la transmisión de Showmatch.

El mismo usuario que posteó el enigmático suceso investigó, junto a un amigo, sobre a quién pertenecía ese rostro, por lo que adentrandose en varios sitios web y contrastando su imagen en Google, se dieron cuenta de que se trataba de un actor mexicano.

"Pongo esto para aclarar algunas cosas, ya sé que el hombre del video es Amando Larumbe pero estoy seguro que el no fué el que interrumpió la señal y más allá de eso, no sé que me está pasando, no pude dormir y de a ratos me pongo a temblar", aseguró el usuario, conmocionado por lo que había vivido.

ME ACABO DE ENTERAR QUE HACE UN RATO HAKEARON EL CANAL TRECE EN ARGENTINA Y PUSIERON UN INSTANTE MI FOTO, JAJA. — Armando Larumbe (@Bi_natural) May 18, 2021

.

A pesar de la certeza de saber quién es, el usuario se quedó con la espina de intentar comprender por qué hackeron el programa con esa imagen y quién fue el que lo hizo: "estoy tratando de dormir desde la madrugada. cada vez que concilio el sueño se me viene su cara a la mente y me da un dolor de cabeza muy fuerte".

.

Entre otros comentarios, hubo varias parseonas que afirmaron que también que se habían asutado mucho y que casi se desmayan por lo sucedido. Otros lo tomaron con humor diciendo que el país "cada vez está más loco".

El escalofriante rostro que "hackeó" la transmisión de El Trece

Las reacciones de la "misteriosa cara" que apareció en Showmatch