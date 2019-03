Autoridades, familiares y amigos se encuentran abocados a la búsqueda de Arshak Karhanyan, un joven de 27 años que trabaja en la Policía de la Ciudad y estudia en la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), quien fue visto por última vez el domingo 24 de febrero en el barrio de Caballito.

"Mi hermano es un chico tranquilo, perfil bajo, cumplía con su trabajo y daba prioridad a sus estudios de Ingeniería en Sistemas en la UTN y no tenía ningún vicio", dijo a Télam, Tigrán Karhanyan, hermano del joven desaparecido.

La policía dejó varias vías de comunicación.

Las últimas imágenes de Arshak fueron capturadas por las cámaras del subte A, en la estación Primera Junta, el domingo 24 de febrero, y allí se lo ve vestido con campera azul, sacando la billetera y entrando a un cajero dentro del subterráneo.

"No hay cámaras en el cajero, así que no sabemos quién sacó el dinero o qué pasó después, pero mi hermano no aparece hace casi dos semanas, pido ayuda por favor", agregó Tigrán.

Arshak, que mide 1,70 metros, tiene tes trigueña, cabello color negro y contextura delgada, vestía una campera con capucha color azul y un pantalón claro con zapatillas cuando desapareció, según el parte de la Policía local.

Ante cualquier información, se solicita comunicarse al 911 o al teléfono particular del hermano: 15-4416-2545.