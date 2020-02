El dólar cerró este martes a un valor de $ 63,66 promedio para la venta al público, con una baja de 12 centavos respecto del pasado lunes, en tanto en el segmento mayorista la divisa recortó un centavo y finalizó a $ 61,66.



Así, la moneda con el recargo de 30% -contemplado en el impuesto País- culminó la rueda en un valor final de $ 82,23.



En el mercado bursátil, el dólar contado con liquidación (CCL), cuya operatoria culmina en coincidencia con el cierre de la Bolsa de Comercio, se vendía a $ 81,76, con un retroceso de 1,4%; y el dólar MEP cotizaba a $ 80,78 , con una merma de 0,9%.

, analista de PR Corredores de Cambio, resaltó que la baja de hoy en el segmento mayorista interrumpió una secuencia de 18 subas consecutivas, "motorizadas casi todas por la estrategia oficial"."Una mejora en la oferta privada abasteció en exceso la demanda autorizada y permitió que el Banco Central (BCRA) se rehiciera de las ventas de ayer con compras que detuvieron la caída de la cotización", detalló el especialista.Además, señaló que la señal emitida en esta jornada por el BCRA no modificando su postura de venta, "pareció estimular el ingreso de divisas en una rueda que tuvo un incremento en el volumen de negocios".

El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 227 millones, y en el sector de futuros MAE se registraron US$ 12 millones.En el mercado de futuros de Rosario, Rofex, se operaron US$ 322 millones, y los plazos más cortos concentraron poco más del 47% del volumen operado.Febrero y marzo se operaron a $62,40 y $ 65,1050; con tasas de 43,68% y 48,52% respectivamente.