María Palacios es el nombre real detrás de "La Chabona", la influencer que conquista miles de seguidores "por su estilo propio" en redes sociales. En diálogo con Crónica web, contó la historia de amor que nació "en la calle", el ambiente en el que reconoce se mueve como pez en el agua, y donde "aprendió una banda de cosas". Así, mientras se prostituía conoció a Cristian Díaz, el padre de su hijo Cristian Junior Thaiel, y a quien considera "el amor de su vida" aunque hoy no están juntos, porque el está preso en la Unidad Penal 03 de la ciudad bonaerense de San Nicolás, donde cayó por robo.

"Ahora está en cana, pero si Dios quiere capaz que ya le falta poco", dijo la influencer a este medio. "Yo siempre lo iba a ver, es el papá de mi wachin, es el amor de mi vida, pero ahora está re en cana, ¿Y que me podía dar si estaba re en cana?", contó. Por eso, reveló que actualmente se encuentran peleados, porque "hace banda que no se ven".

Es que "La Chabona", que en junio lanza un nuevo tema musical, por compromisos laborales reparte su tiempo entre Ciudad de Buenos Aires, y la ciudad bonaerense de San Pedro, donde vive junto a su hijo, su mamá, hermanos, y sobrinos. Por eso reconoce que no le queda tiempo para desviarse hacia la ciudad de San Nicolás, donde Díaz se encuentra privado de su libertad. "Está todo piola, hablamos todo, porque es el amor de mi vida, el papá de mi wachin, pero yo me la mando, él está en cana", sintetizó. Y agregó que actualmente está sola: "Hago la mía".

Sin embargo, no todo es color de rosa en la relación con el padre de su hijo. Es que en los últimos meses, el nombre de "La Chabona" ocupó varios portales luego que compartiera un video en las redes en el que se lo ve junto al mediático abogado Fernando Burlando a quien contrató para que la represente en un caso contra su expareja. “Para vos gato que no te hiciste cargo de mi wachin”, denuncia en el video en el que aparece junto al letrado de las estrellas.

La historia de amor de "La Chabona" que nació en la calle

Se conocieron en "la calle". "El chabón me conoció así prostituyéndome. Vivía en mi mambo, estaba re loca", reveló la influencer. En ese entonces, ella se prostituía "para que no falte la comida" en la casa."Yo le contaba que me prostituía y el chabón le re dolía porque yo era la novia, salía con él y me re hablaba, lloraba todo, me decía que no lo haga más. Yo no le pasaba cabida", recordó.

La relación duró siete años y tuvo como fruto a Cristian Junior Thaiel, de siete meses, su "wachin", que "le cambió la vida por completo". "Me di cuenta lo que es ser madre cuando escuché el llanto de él", contó sobre la césarea que le tocó atravesar sola porque el papá del menor estaba "en cana"."El quirófano a pleno, ATR. Con la música a pleno", describió. Imposible no imaginarse la escena: "Se me caian las lágrimas yo me re emocioné".