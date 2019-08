Por Francisco Nutti

@FranNutti

Con los aumentos aplicados este año a los alquileres, a los servicios y a los costos de la mercadería en general, los comerciantes luchan por mantener la persiana alta cada día. Crónica recorrió este viernes diferentes zonas de la ciudad de Buenos Aires y recogió sensaciones similares sobre lo difícil que es enfrentar los impuestos y los básicos para mantenerse a flote, pero la mayor preocupación son las ventas: "Bajaron entre 30% y 40% y siguen en picada".



"Tenemos un día más o menos bueno y cinco muy malos", resumió Claudio, encargado de una blanquería y/o mantelería de Barrio Norte. "La situación está mal, la venta está muy difícil -continuó-. El promedio entre días buenos y malos no da nunca como para pagar todos los gastos. Cuando la gente no tiene plata para comprar por más que llegue el fin de semana, no la tiene y no la tiene. Hay pocos clientes dando vueltas por la calle, eso es lo más preocupante".



Claudio detalló que "por esta zona hay que calcular que los alquileres oscilan entre los $70.000 y los $90.000, incluso algunos locales chicos pagan más. Los impuestos son carísimos y los meses de verano cuando se prende el aire acondicionado, son terroríficos. A veces pagamos entre 4.000 y 5.000 pesos mensuales; en invierno por ahí baja un poquito, pero no varía mucho. Entre todo se nos complica subsistir", explicó.



Lo que ocurre en esa blanquería porteña ya se vio reflejado en los últimos informes del Indec sobre la actividad económica. La última medición del sector publicada es la del mes de mayo y en la comparación interanual el rubro "Comercios minoristas y mayoristas" arrojó una caída de 11,4% promedio en todo el país. Rubén, encargado de una zapatería del centro porteño, indicó que "la caída de ventas arrancó de manera escalonada el año pasado y después se fue muy para abajo, más en los últimos meses. Acá somos tres empleados, la esperanza es lo último que se pierde, pero el dueño llega cada fin de mes rasguñando a pagar sueldos", sostuvo.



Los zapateros comentaron que "es obvio que no hay efectivo dando vuelta, la mayoría de las ventas que hacemos son con tarjeta de crédito. Sólo de alquiler hay que juntar $180.000, de luz $9.000 y de ABL $4.000", especificó.



A su vez, Sonia, encargada de un negocio de ropa y lencería de mujer que tiene 25 años de vigencia, calculó que "en términos generales se ha reducido la venta de un 30% a un 40%, a comparación con años anteriores".



Consultada por cuáles son los días de mejor venta o si le sirven las promociones de cuotas sin interés relanzadas por el gobierno nacional, Sonia repasó que "en una época aumentaban los clientes los fines de semana, los sábados se trabajaba muy bien, ahora eso es una situación que se borró. El Ahora 12 o con 6 o 3 cuotas nos ayuda bastante, pero de igual forma está complicado porque el comercio no llega a juntar para los gastos de cada mes. Y acá no se paga alquiler, el dueño es propietario, creo que sólo por eso nos mantiene a los tres empleados", aclaró.



También los shoppings



El consumo masivo no reacciona en la calle pero tampoco en los centros comerciales. La última encuesta del Indec que refleja las ventas en shoppings en la zona metropolitana arrojó en el mes de mayo una merma en las ventas en términos reales de 17,8% respecto del año pasado.



En tanto la facturación en moneda corriente apenas se elevó 25,7% (mientras que la inflación fue cercana al 55%). En esa línea, el sector que mayor participación tiene actualmente en los shoppings, el de indumentaria y calzado, mostró un crecimiento de la facturación en pesos corrientes de 37,1%, algo por debajo del aumento de 43,1% interanual en los precios del rubro registrado por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Indec.