Por Franisco Nutti

@frannutti

Luego de los anuncios del gobierno, Crónica salió a la calle para escuchar las voces del pueblo, quienes por unanimidad manifestaron una notable falta de credibilidad en las medidas presentadas por Nicolás Dujovne, Dante Sica y Carolina Stanley. De los encuestados por este medio, todos coincidieron en que el congelamiento de precios en productos y tarifas por seis meses, se trata de un "manotazo de ahogado" del oficialismo, que busca llegar entero a las elecciones para obtener un resultado positivo.

"Ellos buscan un salvavidas porque ya están jugados", dice Jorge Cruz, de 67 años, quien carga consigo una historia de vida que revive a los fantasmas del pasado: "En 2000 me fui a vivir a España y volví después de 13 años. Pensaba que todo había mejorado, pero cuando llegó Macri volvimos a lo mismo", explica.

Él, como tantos otros, es jubilado y cobra la mínima. Según indica, todas las semanas se pregunta si adquiere comida o compra su medicina, que es indispensable para cualquier ser humano con problemas de salud. "Antes los jóvenes decían que la única salida era Ezeiza. En su momento tomé la decisión y me fui, pero ahora me lo estoy replanteando otra vez", agrega el hombre, que al finalizar la charla saca de su mochila un reconocido diario del 23 de diciembre de 2001, donde compara aquella Argentina con la de la actualidad.

"Esto me lo prestó una amiga. Se lo pedí para sacarle fotocopias porque parece un ejemplar actual, las noticias hablan del Fondo Monetario Internacional, de las "medidas" que se piensan tomar. Similar a lo de ahora, incluso figuran los mismos nombres que en la actualidad prometen sacar el país adelante", finaliza.

En tanto, María Teresa, otra de las entrevistadas, señala que: "Como trabajadora pienso que si no mejoró hasta ahora, todos los anuncios que hagan no nos van servir de nada. Si lo que prometió a lo largo de tres años y medio no lo cumplió ¿por qué lo haría ahora?", se pregunta a sí misma, a modo de auto-ayuda. "Congelamientos de precios, es todo un parche que, ´casualidad´, es hasta la época de los sufragios", cierra.

Por otro lado, Pablo, comerciante de 41 años que inició su emprendimiento hace tan sólo cinco meses en la zona de Balvanera, afirma que "la palabra del presidente está devaluada. Nos engañó a todos los que lo votamos, a los que queríamos un cambio". Añade que "si hoy tengo que elegir entre él o Cristina, la elijo a ella, porque al menos estábamos bien, se vivía mejor. Ahora todo lo que gano se me va en tarifas. Por eso espero que estas medidas, al menos cambien algo. Aunque la veo difícil".

Al parecer, son cada vez menos quienes depositan confianza ciega en los proyectos de un gobierno que -sin globos amarillos y con un tren de la alegría semi-descarrilado- no logra salir levantar cabeza.