En noviembre del año pasado una nena de 9 años cayó desde un cuarto piso de un hotel en la provincia de Santa Fe. Yazmín Augsburguer, quien sufrió la fractura de ambas piernas y varios traumatismos en distintas partes de su cuerpo, habló por primera vez luego del accidente, sobre lo que sucedió, sus días en el hospital y las dolorosas consecuencias que le dejó su caída desde 18 metros de altura.

A la pequeña le hicieron una "pequeña intervención quirúrgica" el pasado 31 de enero, en la que le sacaron el tutor que tenía en la pierna y le pusieron yeso. "Ella está bien", dijo su padre Jonatan Augsburguer, pero el proceso de recuperación "será largo".

Este lunes le realizarán una resonancia magnética para que los médicos puedan saber las condiciones de su médula y así poder continuar con el tratamiento. El padre, consultado por si la niña podrá volver a caminar, respondió: "En principio con una larga rehabilitación no habría problema, estamos esperando que se realice la resonancia para que los médicos nos despejen toda duda".

En el momento no se sabían las causas que habían provocado la caída, hoy ella puede hablar y contar cómo fue. "Estaba acostada y como tenía miedo de dormir con la ventana abierta trate de cerrar la persiana, como estaba trabada, trate de hacer fuerza, perdí el equilibrio y me caí. No me tocó nada la parte de la cabeza ni los órganos", narró Yazmín.

La caída ocurrida desde el cuarto piso del Hotel Castelar de la ciudad de Santa Fe, sucedió en la madrugada del 22 de noviembre de 2018, cuando compartía el cuarto con dos compañeras de 4° grado. Yazmín se encontraba en un viaje de estudios con la Escuela N° 1362, "Segumaichaquen", del Barrio Santa Rosa de Reconquista.

Desde el Hospital de Niños de Santa Fe, Yazmín contó cómo son sus días allí: "Estoy mirando tele, estoy en el hospital, estoy bien, me dan mucha atención, a veces me aburro, me entretienen los juegos, juego al ajedrez, compito con mi mamá y mi papá". Yazmín tiene muchos planes para cuando salga del hospital. "Me gustaría empezar de vuelta a andar en bici, caminar y jugar al voley", aunque sabe que por el momento va a tener que esperar. "Me pusieron dos yesos, todavía no voy a poder".

Además, contó que le gusta escuchar música aunque lamentablemente confesó que no tiene en qué escucharla "porque en la pieza no hay internet, ni radio". También contó que la visitó el gobernador Miguel Lifschitz y que le gustaría que sus amigas también lo hagan.