La última denuncia fue presentada hace 4 días.

"Por la presenta me dirijo a Ud. a los efectos de solicitarle en carácter de urgente, una Inspección General a la Empresa FOSTE S.A C.U.I.T. 30-71529575-6 Domicilio Legal CNEL. FALCON RAMON N°2072 PISO 1 DPTO. N°2177 Piso: PB Dpto. C - C.A.B.A Y, domicilio de obra PRESBITERO GONZALEZ Y ARAGON N°15 - de la Localidad de Ezeiza.- Motiva este pedido, verificar el cumplimiento de nuestro CCT 76/75 de UOCRA Ley 22.250.-", indica la denuncia presentada el pasado viernes por la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina ( UOCRA) la cual advertía sobre anomalías en la zona.



Al mismo tiempo, la UOCRA enumeró las malas condiciones que había en dichas obras:

*Se encuentra trabajando personal sin registrar.

*Hay existencia de menores de 16 años trabajando.

*Falta o retraso en el pago de salarios quincenales/mensuales

*No se respeta la jornada legal de trabajo

*Falta de otorgamiento o pago de vacaciones

*Pago de remuneraciones en negro

*No se liquidan las horas extras y no se pagan las horas nocturnas



Así fueron las diferentes denuncias

Esta es la primera denuncia presentada por la UOCRA.

En este documento, se advierte una segunda audiencia tras el primer reclamo.